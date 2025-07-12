День ангела 12 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 12 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 12 липня

12 липня 2025 року привітайте з іменинами Арсенія, Гаврила, Григорія, Івана, Михайла, Федора, Вероніку, Марію.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві має чіткі цілі і міцний характер. В дорослому віці стає працьовитим, амбіційним.

Гаврило — давньоарамейське ім’я, перекладається як “Бог — моя сила”. В дитинстві енергійний, стабільний. В дорослому віці стає комунікабельним, має ораторські здібності.

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Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “не сплю”. В дитинстві рішучий, активний. В дорослому віці стає наївним, відкритим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, в перекладі “хто як Бог”. В дитинстві вихований, слухняний. В дорослому віці стає надійним, гарним керівником.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, цілеспрямованим.

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Вероніка — латинське походження, означає “приносить перемогу”. В дитинстві емоційна, активна. В дорослому віці стає жіночною, оптимістичною.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як “кохана”. В дитинстві співчутлива, добра. В дорослому віці стає доброзичливою, світлою.

День ангела 12 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує тепло, натхнення і сили для здійснення всіх мрій. Бажаю щастя, здоров’я і світла в душі!

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В цей особливий день хочу побажати тобі, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у складні моменти і наповнював серце миром і радістю. Нехай у житті буде більше світла і добра!

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З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель захищає тебе від негараздів, допомагає приймати правильні рішення і надихає на великі звершення. Будь завжди здоровий і щасливий!

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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець охороняє твою душу, дарує спокій і надію, а кожен новий день приносить радість і гармонію в життя.

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З днем ангела! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку і захист свого небесного покровителя. Нехай удача супроводжує у всіх починаннях, а серце наповнюється любов’ю і добром.