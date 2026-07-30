Таємне життя китових акул: вчені розкрили невідомі звички найбільших риб у світі

Відео з камер на спинах китових акул змінило уявлення вчених про їхній спосіб життя / © Pexels

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Китові акули — найбільші риби у Світовому океані, проте їхні харчові звички тривалий час залишалися для науковців справжньою загадкою. Завдяки унікальним відеозаписам зі спин цих лагідних велетнів дослідникам вдалося зафіксувати, як вони полюють на їжу далеко від поверхні води.

Про це пише Live Science.

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Сліпа зона попередніх досліджень

До цього безпрецедентного дослідження за китовими акулами спостерігали виключно з човнів, літаків або за допомогою дайверів, які плавали поруч. Однак усі ці традиційні методи мали серйозний недолік, адже дозволяли стежити за тваринами лише тоді, коли ті перебували на самісінькій поверхні.

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Попередні наукові праці вже натякали на те, що ці морські гіганти проводять багато часу за харчуванням на різних глибинах поза полем зору людей. Згідно з оцінками експертів за 2020 рік, акули можуть шукати їжу на глибині до 20% усього дня, тоді як на поверхні вони харчуються менш ніж 1% часу.

Щоб подолати цю сліпу зону, вчені закріпили спеціальні камери безпосередньо на десяти китових акулах біля рифу Нінгалу в Західній Австралії. Завдяки цьому новаторському кроку дослідники отримали понад 22 години унікального відеоматеріалу та змогли побачити підводний світ очима самих тварин.

Невідомі техніки харчування

Проаналізувавши отримані кадри та порівнявши їх зі старими даними, науковці склали найповніший каталог поведінки китових акул, який налічує 36 окремих дій. Серед них виявилося 12 звичок, пов’язаних із харчуванням, причому шість із цих технік ніколи раніше не фіксувалися на камеру.

На нових відео видно, як тварини фільтрують їжу під час плавання у відкритій воді, ковзають вниз під час занурення та підіймаються до поверхні з відкритими пащами. Виявилося, що повільне та стабільне підводне харчування — один із найпоширеніших видів щоденної діяльності цих велетенських риб.

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Загадка виживання гігантів

Китові акули здатні виростати до 18 метрів у довжину, проте цей величезний вид виживає виключно завдяки дрібній здобичі, такій як криль, риб’яча ікра та планктон. Здатність швидко перемикатися між різними техніками харчування допомагає пояснити давню загадку того, як ці риби виживають у тропічних водах, які славляться бідністю на поживні речовини.

«Відео надають дуже цінну нову інформацію про мінливість харчової поведінки китових акул, яка до цього часу була погано задокументована», — зазначив почесний професор біології Філіп Мотта.

Водночас експерти визнають, що навіть з таким інноваційним підходом камери змогли зафіксувати лише частину справжнього життя цих морських істот. Відомо, що китові акули пірнають на сотні метрів углиб океану, де повністю зникає сонячне світло і звичайні камери просто не можуть працювати.

«Найважливішими новими відкриттями може стати те, що роблять ці лагідні гіганти, коли вони здійснюють справді глибокі занурення», — підсумував дослідник.

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Нагадаємо, на Багамах у крові акул виявили кокаїн, кофеїн і знеболювальні препарати — такі результати показало нове міжнародне дослідження. Вчені б’ють на сполох і наголошують, що це — наслідок забруднення океану.

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