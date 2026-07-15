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"Путин готов к соглашению": Трамп назвал год, до которого завершится война в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине завершится к 2029 году.
Президент США Дональд Трамп надеется, что война в Украине завершится к концу его каденции в Белом доме.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
Журналист спросил Трампа, верит ли он, что война между Россией и Украиной закончится во время его президентства.
«Думаю, что да. Хотя я думал, она закончится еще раньше», — ответил президент США.
Он признался, что не раз уговаривал диктатора Путина прекратить войну.
«Я всегда говорю ему одно и то же. Я говорю: „Владимир, тебе пора остановиться. Пора этой войне закончиться“, — сказал Трамп.
Также глава Белого дома уверен, что Путин готов пойти на сделку.
«Думаю, он (Путин — Ред.) готов пойти на сделку. Скоро. Для танго требуются двое. Но я думаю, он готов пойти на сделку», — сказал Трамп.
Заметим, что Дональд Трамп станет президентом США до января 2029 года.
Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским Трамп сделал громкое заявление о будущем Украины. Также он заявил, что Украине и России давно пора заключить мирное соглашение.