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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Путин готов к соглашению": Трамп назвал год, до которого завершится война в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине завершится к 2029 году.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп надеется, что война в Украине завершится к концу его каденции в Белом доме.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Журналист спросил Трампа, верит ли он, что война между Россией и Украиной закончится во время его президентства.

«Думаю, что да. Хотя я думал, она закончится еще раньше», — ответил президент США.

Он признался, что не раз уговаривал диктатора Путина прекратить войну.

«Я всегда говорю ему одно и то же. Я говорю: „Владимир, тебе пора остановиться. Пора этой войне закончиться“, — сказал Трамп.

Также глава Белого дома уверен, что Путин готов пойти на сделку.

«Думаю, он (Путин — Ред.) готов пойти на сделку. Скоро. Для танго требуются двое. Но я думаю, он готов пойти на сделку», — сказал Трамп.

Заметим, что Дональд Трамп станет президентом США до января 2029 года.

Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским Трамп сделал громкое заявление о будущем Украины. Также он заявил, что Украине и России давно пора заключить мирное соглашение.

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Дата публикации
Количество просмотров
296
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