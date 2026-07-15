Оля Полякова нарвалась на критику из-за внешности: звезда резко ответила на упреки о "старении"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Украинская певица Оля Полякова эмоционально отреагировала на волну критики после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, где она отлечилась речью с призывом изменить правила нацотбора на «Евровидение».

Так, после выступления в Сети завирусилось фото артистки, сделанное с неудачным светом и ракурсом. В результате ее природные особенности кожи оказались в эпицентре громких обсуждений в Threads. Одна из пользователей сопровождала фотографию насмешливой подписью о том, как выглядит певица «без фильтров, уколов и подтяжек».

Полякова не оставила ситуацию без ответа и записала в фотоблоге обращение, в котором заявила, что не видит ничего плохого в естественном старении. По словам артистки, любого человека можно невыгодно сфотографировать, однако это не должно становиться поводом для публичной травли.

Реклама

Пост в Threads об Оле Поляковой — ее реакция

«Читаю это и пытаюсь понять: а в какой момент стареть стало преступлением? То есть я что, должен 24 часа выглядеть так, будто я вышла из кабинета косметолога? Или мне уже запрещено иметь лицо, которое живет, меняется, взрослеет?» — возмутилась Полякова.

Артистка добавила, что ей 47 лет, и она не скрывает этого. Она регулярно показывает себя «без фильтров, без масок, без бесконечной ретуши». Больше всего Олю поразило не само фото, а реакция многих женщин, которые, по ее словам, сами поддерживают эйджизм и унижение других женщин из-за внешности.

Оля Полякова

Полякова также обратилась ко всем женщинам с призывом поддерживать друг друга, а не искать поводы для публичного унижения. Она подчеркнула, что уважение и человечность зависят только от нас самих.

«Почему чужое лицо вызывает столько злобы? И знаете, что самое печальное? Возраст победит всех нас. Поэтому, возможно, стоит перестать воевать с чужими морщинами, потому что они никогда не отменят ваши. Гораздо важнее сохранить то, что можно не потерять с возрастом: достоинство, уважение, оставаться человеком», — подчеркнула артистка.

Реклама

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева рассказала о своей диете и как ей удается выглядеть так стройно.

Новости партнеров