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Оля Полякова нарвалась на критику из-за внешности: звезда резко ответила на упреки о "старении"
Критики после выступления артистки на заседании ВСК Верховной Рады обратили внимание на ее лицо.
Украинская певица Оля Полякова эмоционально отреагировала на волну критики после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, где она отлечилась речью с призывом изменить правила нацотбора на «Евровидение».
Так, после выступления в Сети завирусилось фото артистки, сделанное с неудачным светом и ракурсом. В результате ее природные особенности кожи оказались в эпицентре громких обсуждений в Threads. Одна из пользователей сопровождала фотографию насмешливой подписью о том, как выглядит певица «без фильтров, уколов и подтяжек».
Полякова не оставила ситуацию без ответа и записала в фотоблоге обращение, в котором заявила, что не видит ничего плохого в естественном старении. По словам артистки, любого человека можно невыгодно сфотографировать, однако это не должно становиться поводом для публичной травли.
«Читаю это и пытаюсь понять: а в какой момент стареть стало преступлением? То есть я что, должен 24 часа выглядеть так, будто я вышла из кабинета косметолога? Или мне уже запрещено иметь лицо, которое живет, меняется, взрослеет?» — возмутилась Полякова.
Артистка добавила, что ей 47 лет, и она не скрывает этого. Она регулярно показывает себя «без фильтров, без масок, без бесконечной ретуши». Больше всего Олю поразило не само фото, а реакция многих женщин, которые, по ее словам, сами поддерживают эйджизм и унижение других женщин из-за внешности.
Полякова также обратилась ко всем женщинам с призывом поддерживать друг друга, а не искать поводы для публичного унижения. Она подчеркнула, что уважение и человечность зависят только от нас самих.
«Почему чужое лицо вызывает столько злобы? И знаете, что самое печальное? Возраст победит всех нас. Поэтому, возможно, стоит перестать воевать с чужими морщинами, потому что они никогда не отменят ваши. Гораздо важнее сохранить то, что можно не потерять с возрастом: достоинство, уважение, оставаться человеком», — подчеркнула артистка.
Напомним, недавно певица Надя Дорофеева рассказала о своей диете и как ей удается выглядеть так стройно.