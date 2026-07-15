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В Германии мужчина вилами побил автомобили на украинских номерах
В районе Констанц неизвестный мужчина вилами побил автомобили на украинских номерах. Правоохранители проверяют все обстоятельства и пытаются установить мотив преступления.
В немецком муниципалитете Готтмадинген, что в районе Констанц, мужчина повредил автомобили на украинских номерах. Он орудовал вилами. Мужчина сознательно побил автомобили с украинской регистрацией.
Об этом сообщает Zeit со ссылкой на германскую полицию.
В Германии мужчина вилами побил автомобили на украинских номерах
Орудием преступления, вероятно, стали сельскохозяйственные вилы. Как сообщил представитель местной полиции, после нападения инструмент так и остался лежать в салоне одной из разбитых машин, у которой перед этим выбили стекло.
Еще два соседних автомобиля подверглись сильным царапинам. Все поврежденные автомобили были припаркованы неподалеку от местного приюта для беженцев.
В полиции подчеркнули, что инцидент носил выборочный характер — пострадали исключительно автомобили с украинскими номерными знаками.
Событие произошло в воскресенье, 12 июля, утром. Один из местных жителей проснулся от громкого шума на улице и успел заметить мужчину, который с бранью убегал с места преступления.
Установить личность и мотивы нападающего правоохранителям пока не удалось, расследование дела продолжается.
Нападения из-за украинской символики за границей: последние новости
Напомним, в Литве суд приговорил мужчину к 15 месяцам лишения свободы за нападение на велосипедиста, отказавшегося снять футболку с проукраинскими надписями.
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Инцидент произошел весной 2025 года в районе Ширвинтоса. Якштас на автомобиле подрезал велосипедиста, заставив его упасть, после чего пытался силой содрать с него футболку и разбил его телефон, когда тот хотел вызвать помощь. Суд признал отягчающим обстоятельством то, что мотивом нападения была ненависть к потерпевшему из-за его публичной поддержки Украины.