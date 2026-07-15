Нападение с вилами на украинские авто / © Pixabay

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В немецком муниципалитете Готтмадинген, что в районе Констанц, мужчина повредил автомобили на украинских номерах. Он орудовал вилами. Мужчина сознательно побил автомобили с украинской регистрацией.

Об этом сообщает Zeit со ссылкой на германскую полицию.

В Германии мужчина вилами побил автомобили на украинских номерах

Орудием преступления, вероятно, стали сельскохозяйственные вилы. Как сообщил представитель местной полиции, после нападения инструмент так и остался лежать в салоне одной из разбитых машин, у которой перед этим выбили стекло.

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Еще два соседних автомобиля подверглись сильным царапинам. Все поврежденные автомобили были припаркованы неподалеку от местного приюта для беженцев.

В полиции подчеркнули, что инцидент носил выборочный характер — пострадали исключительно автомобили с украинскими номерными знаками.

Событие произошло в воскресенье, 12 июля, утром. Один из местных жителей проснулся от громкого шума на улице и успел заметить мужчину, который с бранью убегал с места преступления.

Установить личность и мотивы нападающего правоохранителям пока не удалось, расследование дела продолжается.

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Нападения из-за украинской символики за границей: последние новости

Напомним, в Литве суд приговорил мужчину к 15 месяцам лишения свободы за нападение на велосипедиста, отказавшегося снять футболку с проукраинскими надписями.

Вильнюсский окружной суд признал Янаса Якштаса виновным в повреждении имущества и причинении телесных повреждений. Помимо заключения его обязали пройти программу по преодолению агрессии, найти работу, а также выплатить компенсацию пострадавшему и государственному фонду медстрахования.

Инцидент произошел весной 2025 года в районе Ширвинтоса. Якштас на автомобиле подрезал велосипедиста, заставив его упасть, после чего пытался силой содрать с него футболку и разбил его телефон, когда тот хотел вызвать помощь. Суд признал отягчающим обстоятельством то, что мотивом нападения была ненависть к потерпевшему из-за его публичной поддержки Украины.

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