Франція пішла на рішучий крок щодо Росії: що сталося

Прапор Франції. / © pexels.com

Реклама

Франція різко відреагувала на кібератаки країни-агресорки та викликала тимчасового повіреного у справах посольства РФ.

Про це йдеться в офіційній заяві французького зовнішньополітичного відомства.

У Парижі заявили, що під час зустрічі російському дипломату висловили рішучий протест через кібератаки проти Франції.

Реклама

«Метою виклику було найрішучіше засудити кібератаки, які Росія здійснює проти Франції. Зокрема операції, що, за даними французької сторони, проводить 16-й центр ФСБ», — йдеться у повідомленні.

У французькому МЗС вважають, що такі дії також є спрямовані проти інших європейських держав. Їх називають неприйнятними й несумісними зі статусом постійного члена Ради Безпеки ООН.

Париж також попередив, що разом із союзниками використовуватиме всі доступні інструменти для запобігання, стримування та реагування на будь-які дестабілізаційні дії Москви.

Як повідомлялося, у НАТО помітили тривожний сигнал від РФ. Зокрема, Польща попередила про нову тактику Москви. У Варшаві вважають, що країна-агресорка відстежує навчання Альянсу з протиповітряної оборони біля Балтійського моря, готуючись до можливих майбутніх провокацій.

Реклама

Новини партнерів