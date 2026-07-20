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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
711
Время на прочтение
2 мин

Горбунов наехал на Сумскую и раскритиковал ее внешность: актриса жестко поставила его на место

Артистка не стала молчать и ответила коллеге на критику.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ольга Сумская и Алексей Горбунов

Ольга Сумская и Алексей Горбунов

Актер Алексей Горбунов наехал на артистку Ольгу Сумскую и раскритиковал ее внешность. Актриса не стала молчать и ответила на критику.

Алексей Горбунов вел прямой эфир в соцсетях вместе с блогером. Тот спросил у актера мнение об Ольге Сумской. Алексей Горбунов вспомнил, как снимался с ней в фильмах, а после этого перешел на оскорбления, выдав: «А что с еблом сейчас? Ну вот сейчас на стоп-кадре? И зачем ты так шампанское открываешь и что ты передаешь этим открытиям?».

Ольга Сумская не стала молчать. Актриса жестко поставила Алексея Горбунова на место. Она отметила, что с лицом у нее все хорошо, а коллеге посоветовала думать, прежде чем говорить что-то публично.

Алексей Горбунов обидел Ольгу Сумскую

Алексей Горбунов обидел Ольгу Сумскую

«И действительно… Что у меня с еб*лом? Да вроде пока все ок, держится. А вот что у тебя с головой, Леш, это вопрос… Так что фильтруй базар!» — резко выдала артистка.

В комментариях Ольгу Сумскую поддержали звездные подписчики. Они отметили, что артистка выглядит великолепно, а такое поведение Алексея Горбунова недопустимо.

  • Оля, ты прекрасна! Невероятный человек и очень красивая женщина! Конечно, жаль, что наши коллеги считают подобное поведение нормой сегодняшнего дня! Обнимаю тебя! (актер Тарас Цымбалюк)

  • Оля каждый транслирует то, чем наполнен. Спасибо, что в тебе светло и добро! (певица alyona alyona)

  • Какое быдло, в принципе, ничего нового. Олюсик, ты любовь! А это недоразумение еще раз демонстрирует свое истинное лицо, дно. (актриса Ирина Сопонару)

Напомним, недавно в семье Ольги Сумской был праздник. У мужа артистки Виталия Борисюка был день рождения. Актриса эмоционально поздравляла возлюбленного с 63-летием и похвасталась его талантом.

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Дата публикации
Количество просмотров
711
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