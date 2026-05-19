Гвардиола покидает "Манчестер Сити" — клуб уже договорился с новым тренером

Энцо Мареска станет новым главным тренером "Манчестер Сити" после того, как Хосеп Гвардиола покинет клуб этим летом.

Манчестерский клуб уже договорился об этом с 46-летним итальянцем. Мареска подпишет с "горожанами" контракт на три года, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что клуб всегда считал Мареску идеальным кандидатом на замену Гвардиоле.

Ранее Энцо работал помощником Гвардиолы в "Манчестер Сити", а затем возглавлял лондонский "Челси", откуда его уволили в начале января 2026 года.

В прошлом сезоне Мареска привел "Челси" к победам в Лиге конференций и на Клубном чемпионате мира.

Романо также информирует, что Гвардиола уже сообщил "Манчестер Сити", что покинет клуб летом. Официальное заявление появится позже, 55-летний испанец скоро попрощается с болельщиками команды.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Под его руководством "горожане" шесть раз выиграли чемпионат Англии, пять раз завоевали Кубок английской лиги, трижды Кубок Англии, по разу победили в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

"Манчестер Сити" продолжает бороться с "Арсеналом" за чемпионство в АПЛ. За тур до конца "небесно-голубые" на 5 очков отстают от "канониров", но имеют матч в запасе.

В заключительных турах "горожане" сыграют с "Борнмутом" (19 мая) и "Астон Виллой" (24 мая). "Пушкари" в последнем туре 24 мая на выезде будут противостоять "Кристал Пэлас".

