Гвардиола покидает "Манчестер Сити" — клуб уже договорился с новым тренером
Энцо Мареска дал согласие заменить Хосепа Гвардиолу на посту наставника "горожан".
Энцо Мареска станет новым главным тренером "Манчестер Сити" после того, как Хосеп Гвардиола покинет клуб этим летом.
Манчестерский клуб уже договорился об этом с 46-летним итальянцем. Мареска подпишет с "горожанами" контракт на три года, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что клуб всегда считал Мареску идеальным кандидатом на замену Гвардиоле.
Ранее Энцо работал помощником Гвардиолы в "Манчестер Сити", а затем возглавлял лондонский "Челси", откуда его уволили в начале января 2026 года.
В прошлом сезоне Мареска привел "Челси" к победам в Лиге конференций и на Клубном чемпионате мира.
Романо также информирует, что Гвардиола уже сообщил "Манчестер Сити", что покинет клуб летом. Официальное заявление появится позже, 55-летний испанец скоро попрощается с болельщиками команды.
Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Под его руководством "горожане" шесть раз выиграли чемпионат Англии, пять раз завоевали Кубок английской лиги, трижды Кубок Англии, по разу победили в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.
"Манчестер Сити" продолжает бороться с "Арсеналом" за чемпионство в АПЛ. За тур до конца "небесно-голубые" на 5 очков отстают от "канониров", но имеют матч в запасе.
В заключительных турах "горожане" сыграют с "Борнмутом" (19 мая) и "Астон Виллой" (24 мая). "Пушкари" в последнем туре 24 мая на выезде будут противостоять "Кристал Пэлас".
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии.