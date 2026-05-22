Росія вдруге від ранку атакує один з обласних центрів: лунають вибухи
У місті від ранку вже кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
У п’ятницю вдень, 22 травня, російська армія знову взялася атакувати Миколаїв. Чергова тривога в обласному центрі розпочалася о 14:39.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
«Чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів для міста», — наголосив мер.
Зауважимо, ПС попереджали про загрозу безпілотників для міста, які заходили з південного напрямку. В обласному центрі прогриміло кілька потужних вибухів.
Вранішня атака на Миколаїв
22 травня армія РФ здійснила ранковий терор у кількох обласних центрах. Зокрема, від світанку дрони атакували Миколаїв. У місті прогриміла серія потужних вибухів.
У мерії повідомили, що під час атаки уламки збитих цілей пошкодили адмінбудівлю лікарні: вибито 11 вікон, зачепило дах. Минулося без потерпілих.