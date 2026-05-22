ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
463
Час на прочитання
1 хв

Росія вдруге від ранку атакує один з обласних центрів: лунають вибухи

У місті від ранку вже кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Вибухи.

Вибухи / © Associated Press

У п’ятницю вдень, 22 травня, російська армія знову взялася атакувати Миколаїв. Чергова тривога в обласному центрі розпочалася о 14:39.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів для міста», — наголосив мер.

Зауважимо, ПС попереджали про загрозу безпілотників для міста, які заходили з південного напрямку. В обласному центрі прогриміло кілька потужних вибухів.

Вранішня атака на Миколаїв

22 травня армія РФ здійснила ранковий терор у кількох обласних центрах. Зокрема, від світанку дрони атакували Миколаїв. У місті прогриміла серія потужних вибухів.

У мерії повідомили, що під час атаки уламки збитих цілей пошкодили адмінбудівлю лікарні: вибито 11 вікон, зачепило дах. Минулося без потерпілих.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
463
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie