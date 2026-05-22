Россия во второй раз с утра атакует один из областных центров: раздаются взрывы

В городе с утра уже несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Взрывы.

Взрывы / © Associated Press

В пятницу днем, 22 мая, российская армия снова принялась атаковать Николаев. Очередная тревога в областном центре началась в 14:39.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«Слышно взрыв в Николаеве. Угроза дронов для города», — подчеркнул мэр.

Заметим, ВС предупреждали об угрозе беспилотников для города, которые входили с южного направления. В областном центре прогремело несколько мощных взрывов.

Утренняя атака на Николаев

22 мая армия РФ совершила утренний террор в нескольких областных центрах. В частности, с рассвета дроны атаковали Николаев. В городе прогремела серия мощных взрывов.

В мэрии сообщили, что во время атаки обломки сбитых целей повредили админздание больницы: выбиты 11 окон, задело крышу. Обошлось без пострадавших.

