Россия во второй раз с утра атакует один из областных центров: раздаются взрывы
В городе с утра уже несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
В пятницу днем, 22 мая, российская армия снова принялась атаковать Николаев. Очередная тревога в областном центре началась в 14:39.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
«Слышно взрыв в Николаеве. Угроза дронов для города», — подчеркнул мэр.
Заметим, ВС предупреждали об угрозе беспилотников для города, которые входили с южного направления. В областном центре прогремело несколько мощных взрывов.
Утренняя атака на Николаев
22 мая армия РФ совершила утренний террор в нескольких областных центрах. В частности, с рассвета дроны атаковали Николаев. В городе прогремела серия мощных взрывов.
В мэрии сообщили, что во время атаки обломки сбитых целей повредили админздание больницы: выбиты 11 окон, задело крышу. Обошлось без пострадавших.