После атаки на ЗАЭС часть оборудования вышла из строя: есть ли угроза
Из-за атаки часть оборудования для мониторинга вышла из строя.
Специалисты МАГАТЭ 5 мая посетили лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции, подвергшейся атаке беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии в сети Х.
Команда агентства зафиксировала повреждение в лаборатории части метеорологического оборудования, используемого для мониторинга.
«Группа обнаружила повреждение больше неработающей части метеорологического оборудования лаборатории», — говорится в сообщении.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальному военному воздержанию вблизи всех ядерных объектов.
Напомним, 3 мая дрон атаковал лабораторию радиационного контроля на ЗАЭС в оккупированном Энергодаре. Это может представлять риски для ядерной безопасности. Заметим, что после атаки эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что обратились с требованием предоставить им доступ к поврежденному объекту для оценки ситуации.