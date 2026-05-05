После атаки на ЗАЭС часть оборудования вышла из строя: есть ли угроза

Из-за атаки часть оборудования для мониторинга вышла из строя.

ЗАЭС. / © sprotyv.mod.gov.ua

Специалисты МАГАТЭ 5 мая посетили лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции, подвергшейся атаке беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии в сети Х.

Команда агентства зафиксировала повреждение в лаборатории части метеорологического оборудования, используемого для мониторинга.

«Группа обнаружила повреждение больше неработающей части метеорологического оборудования лаборатории», — говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальному военному воздержанию вблизи всех ядерных объектов.

Напомним, 3 мая дрон атаковал лабораторию радиационного контроля на ЗАЭС в оккупированном Энергодаре. Это может представлять риски для ядерной безопасности. Заметим, что после атаки эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что обратились с требованием предоставить им доступ к поврежденному объекту для оценки ситуации.

