Грав разом з Лужним: трагічно загинув ексворотар "Арсенала" і "Ювентуса"

Александер Маннінгер / © Associated Press

Колишній воротар "Арсенала", "Ювентуса" та збірної Австрії Александер Маннінгер трагічно загинув у ДТП.

Як повідомляє австрійський Kicker, 48-річний Маннінгер загинув внаслідок зіткнення його автомобіля з приміським потягом у федеральній землі Зальцбург, Австрія.

За даними поліції, близько 8:20 ранку його автомобіль перетинав залізничний переїзд у Нусдорфі-ам-Хаунсберзі, коли потяг врізався в машину та протягнув її за собою.

Рятувальники витягли ексголкіпера, який їхав сам, із понівеченого авто, однак реанімаційні заходи не дали результату. Машиніст потяга залишився неушкодженим. Причини аварії з'ясовуються.

Маннінгер виступав за низку відомих європейських клубів, зокрема лондонський "Арсенал" (1997−2002), туринський "Ювентус" (2008−2012), "Ліверпуль" (2016−2017).

В "Арсеналі" одноклубником австрійця був колишній футболіст збірної України Олег Лужний. У складі лондонців Маннінгер вигравав чемпіонат і Кубок Англії, а з "Ювентусом" став чемпіоном Італії.

За свою кар'єру Маннінгер провів 33 матчі за збірну Австрії.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний екстренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу.