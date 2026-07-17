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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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120
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В елегантному костюмі та білій сорочці: принц Гаррі сяяв на червоній доріжці в Нью-Йорку

Принц Гаррі вже повернувся з Великої Британії до США і вчора відвідав спортивний гала-вечір TIME100 на пірсі Челсі Пірс у Нью-Йорку.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Getty Images

Гаррі несподівано з'явився на червоній доріжці церемонії включення до списку 100 найвпливовіших людей у спорті за версією журналу TIME, але його дружина Меган Маркл, на жаль, не склала йому компанії.

На червоній доріжці, де герцог позував в елегантному класичному костюмі, білій сорочці і без краватки, він жартома сказав фотографам, що вони «найввічливіші» фотографи, яких він коли-небудь зустрічав.

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі / © Getty Images

Його поява відбулася через кілька днів після возз'єднання з батьком, королем Чарльзом, і мачухою, королевою Каміллою, у Гайгроув-гаусі. На зустрічі також були присутні Меган та їхні двоє дітей – принц Арчі та принцеса Лілібет.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Перед заходом у четвер журнал TIME відзначив внесок Гаррі до організації Ігор Invictus. Ці ігри — змагання з адаптивних видів спорту для військовослужбовців та ветеранів з усього світу. Гаррі, ветеран, який прослужив десять років у британській армії, надихнувся на створення цих ігор після відвідин Ігор воїнів Олімпійського комітету США 2013 року.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Перші Ігри Invictus відбулися в Лондоні 2014 року, а потім пройшли в Орландо (2016), Торонто (2017), Сіднеї (2018), Гаазі (2020, але були відкладені через пандемію коронавірусу), Дюссельдорфі (2023) і Ванкувері-Вістлері 2025-го. Ігри 2027 року пройдуть у Бірмінгемі, в Англії та очікується, що Гаррі приїде на них із Меган Маркл.

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Дата публікації
Кількість переглядів
120
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