"Шахеди" почали скидати боєприпаси із таймером: що потрібно знати українцям

Шахед / © Associated Press

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Російські війська, ймовірно, використовують нову небезпечну тактику під час атак дронами-камікадзе. «Шахеди» можуть скидати боєприпаси з таймером відкладеної детонації.

Про це повідомив радник президента України Сергій Бескрестнов «Флеш».

За інформацією Бескрестнова, окремі російські безпілотники можуть скидати спеціальні боєприпаси ще до моменту удару. За його словами, один «Шахед» здатний переносити до 22 таких елементів, які скидаються через спеціальний люк.

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У кожному з них встановлений детонатор із таймером, налаштованим на вибух у проміжку від 24 годин до п’яти діб. Це означає, що небезпечний предмет може тривалий час лежати на землі, а потім раптово здетонувати.

Бескрестнов наголосив, що будь-які невідомі предмети, виявлені після атаки безпілотників, можуть становити смертельну небезпеку.

«Якщо раптом побачите такий предмет на вулиці, ніколи не наближайтеся до нього», — наголосив він.

У разі виявлення потенційно вибухонебезпечного предмета необхідно відійти на безпечну відстань, попередити людей поруч та повідомити про знахідку рятувальників або поліцію.

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Масований обстріл України — останні новини

Нагадаємо, Росія продовжує накопичувати ракетне озброєння, а головною мішенню для атак залишається Київ. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав не вірити чуткам у соцмережах про точні дати масованих ударів. За його словами, небезпека балістики постійна, а для захисту Києва потрібно більше систем ППО та ракет. Росія активно застосовує також дрони та нові засоби нападу.

Також військовий експерт Олег Жданов зазначив, що окупанти накопичили ракети та підготували авіацію. Київ залишається головною метою для морально-психологічного тиску, Одеса — для удару по економіці, а Дніпро, Запоріжжя, Харків і Суми — як тилові хаби. До кінця літа загроза балістики зберігатиметься.

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