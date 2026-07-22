Українець у Польщі влаштував транспортний колапс: що він скоїв у метро

Метро у Варшаві / © Associated Press

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У Варшаві (Польща) на станції метро Centrum 38-річний українець кинув на колії свій рюкзак, спровокувавши транспортний колапс та евакуацію пасажирів. Рух потягів на центральній лінії було заблоковано на кілька годин.

Про це повідомляє in Poland.

У Варшаві 21 липня правоохоронці затримали 38-річного громадянина України, який кинув рюкзак на колії метро на станції Centrum.

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Інцидент стався близько 17:00. Через наплічник на коліях рух поїздів першої лінії метро M1 довелося обмежити на ділянках Кабати — Політехніка та Двожець Гданський — Млоціни. Для пасажирів організували замінний транспорт.

На час проведення заходів станції Centrum, Świętokrzyska та Ratusz Arsenał закрили для руху поїздів. Крім того, з підземки евакуювали кількасот пасажирів.

Під час перевірки в рюкзаку не знайшли небезпечних предметів. Приблизно через дві години рух метро відновили.

Правоохоронці затримали українця, якому належав наплічник. За неофіційною інформацією, поліція звернеться до Прикордонної служби з клопотанням про видворення чоловіка з Польщі.

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До слова, у Польщі висунули звинувачення 18-річному українцю у 47 злочинах, зокрема у паплюженні меморіалів жертвам Волинської трагедії та підготовці диверсії з використанням дрона задля розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

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