Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 5 августа?

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Луна рассказывает

День неоднозначной энергетики, положительная — или отрицательная — направленность которой зависит только от нас самих — как мы распорядимся: благие намерения и добрые дела приведут к позитивным результатам, а злые и неискренние — к негативным.

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Луна рекомендует

Недовольство собой и своими жизненными достижениями, которое мы можем испытать сегодня, не более чем влияние энергетики лунных суток, поэтому не стоит делать радикальных выводов, считая себя неудачниками.

Луна предостерегает

Очень важно держать под контролем инстинкты, которые могут взять верх над хорошим воспитанием, и ни до чего хорошего это не доведет. Нежелательно вступать в разговоры с теми, кто — даже потенциально — может заставить нас сорваться: за свое поведение в таком случае вам впоследствии может стать стыдно, не стоит до этого доводить. От романтической встречи, даже если она была назначена заранее, сегодня лучше отказаться: будет обидно, если в результате мелкой ссоры пострадают отношения, которые выстраивались долгое время.

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