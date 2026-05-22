Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Криштиану Роналду/Instagram

Команда «Аль-Наср», за яку грає Кріштіану Роналду, перемогла в чемпіонаті Саудівської Аравії, виборовши титул в 11-й раз в історії та вперше з 2019 року. Для футболіста це перший чемпіонський титул з моменту переходу до клубу 2022 року. На фінальній грі була присутня його наречена — 32-річна модель, інфлуенсерка Джорджина Родрігес — і їхні четверо дітей.

Вони зробили спільне фото після нагородження.

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © pustunchik.ua

На фото сім’я позувала в однакових футболках «Аль-Наср». Кріштіану обіймає своїх дітей: доньок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду і близнюків Єву та Матео. Бракує тільки старшого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого.

Зазначимо, пара познайомилася 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. І нещодавно Роналду освідчився своїй коханій після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом.

