Джорджина Родрігес позувала з нареченим — Кріштіану Роналду — та їхніми чотирма дітьми
Відомий футболіст поділився фото своєї родини на честь важливої події.
Команда «Аль-Наср», за яку грає Кріштіану Роналду, перемогла в чемпіонаті Саудівської Аравії, виборовши титул в 11-й раз в історії та вперше з 2019 року. Для футболіста це перший чемпіонський титул з моменту переходу до клубу 2022 року. На фінальній грі була присутня його наречена — 32-річна модель, інфлуенсерка Джорджина Родрігес — і їхні четверо дітей.
Вони зробили спільне фото після нагородження.
На фото сім’я позувала в однакових футболках «Аль-Наср». Кріштіану обіймає своїх дітей: доньок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду і близнюків Єву та Матео. Бракує тільки старшого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого.
Зазначимо, пара познайомилася 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. І нещодавно Роналду освідчився своїй коханій після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом.
