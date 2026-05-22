Топ-3 рецептів маринадів до курки

Маринад — не просто спосіб підготувати м’ясо до приготування, а момент, коли курка буквально «вбирає» смак, аромат і текстуру майбутньої страви. Універсальних формул тут немає, але є вдалі поєднання, які майже завжди працюють.

Фудблогерка Anastasia Simashko поділилася трьома перевіреними варіантами маринадів, від класики до азійських нот із легкою гостротою та карамельною скоринкою.

Класичний маринад

Цей варіант підходить для філе та базових домашніх страв.

Інгредієнти

куряче філе 500 г

цибуля (перебита блендером) 1 шт.

гірчиця 1 ст. л

майонез 1 ст. л

сіль ½ ч. л

Приготування

Усі інгредієнти змішати та перекласти курку у пакет або контейнер. Маринад рівномірно покриває м’ясо та робить його соковитішим.

Ніжний маринад

Ідеальний для стегон, коли хочеться максимально соковитого результату з делікатним смаком.

Інгредієнти

курячі стегна 600 г

натуральний йогурт без добавок 150 г

часник 3 зубчики

петрушка 1 жменя

цедра ½ лимона

сіль ½ ч. л

Приготування

Йогурт поєднати з часником, зеленню, лимонною цедрою та сіллю. Замаринувати курку та у результаті м’ясо виходить ніжним, ароматним і дуже соковитим.

Азійський маринад

Цей варіант додає курці виразного смаку та апетитної карамелізації.

Інгредієнти

курячі гомілки 700 г

соус теріякі 3 ст. л

шрірача 1 ст. л

мед 1 ст. л

Приготування

Змішати всі інгредієнти та залишити курку маринуватися. Під час приготування з’являється насичений солодко-гострий смак і характерна карамельна скоринка.

Усі варіанти маринадів об’єднує одне, вони прості, доступні та перетворюють звичайну курку на повноцінну страву з характером.

