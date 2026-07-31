Украинские дроны достали до Москвы: 1 Отдельный центр СБС заявил об ударе по НПЗ в Капотные

Фото: 1-й отдельный Центр Сил беспилотных систем

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18 июня атаку дронами, которые достигли Московского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в районе Капотня, совершил 1 Отдельный центр Сил беспилотных систем (бывший 14 Полк БпАК).

«Украинское подразделение дальнобойных БпС заявляет о системном поражении стратегических объектов на территории РФ — от Балтийского моря до Урала», — говорится в сообщении.

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В подразделении отмечают, что последствия этих операций регулярно фиксируют и сами граждане РФ, распространяя в социальных сетях видео пожаров на нефтеперерабатывающих заводах, взрывов и других пораженных объектов.

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По информации военных, системное уничтожение таких объектов направлено на ослабление экономического и военно-промышленного потенциала России, что в свою очередь уменьшает ее возможности для ведения войны против Украины.

Напомним, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Рязанский НПЗ приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона и может быть закрыт на две недели.

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