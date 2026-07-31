Действительно ли прекратили пополнение штурмовых полков ВСУ: военные объяснили ситуацию

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Заявления о том, что штурмовые полки Сухопутных войск якобы перестали получать новобранцев по решению главнокомандующего, неправдивы.

Об этом сообщила специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко со ссылкой на представителей одного из штурмовых подразделений.

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Что предшествовало: данные СМИ об ограничении комплектования

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в четырех штурмовых полках распространило информацию о том, что новоназначенный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый распорядился приостановить поставку человеческих ресурсов в эти части с 26 июля.

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По данным издания, это касалось как новых мобилизованных, так и перевода бойцов из других подразделений.

«Мы теперь не можем брать людей из БРЕЗов и ТЦК», — отметил один из собеседников УП.

Другой источник издания более подробно рассказал о содержании распоряжения:

«Нам поступило сообщение, что решением главнокомандующего с 00 часов 26 июля будет приостановлена поставка человеческих ресурсов в штурмовые воинские части (подразделения) Сухопутных войск. Также приостановлено перемещение военных из других частей (т.е. перевод в штурмовые полки — УП). Осталась только возможность вернуться из СОЧ для ушедших до 12 июня через "Армию+". Ко мне два человека были в процессе перевода через СОЧ, а теперь хз. Они уже у себя ушли из подразделения и ждали, чтобы перейти к нам (в один из штурмовых полков — УП), а теперь я не знаю, что с ними делать».

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В публикации отмечалось, что это первое подобное решение командования, а ранее отдельные подразделения — в частности 425-й полк «Скеля» (разросшийся до более 10 тысяч человек) и 225-й полк — имели привилегированное право на постоянное пополнение. Подобные шаги журналисты связывали с возможным пересмотром приоритетов и реакцией на публичные расследования нарушений в подразделениях.

Как на самом деле происходит комплектование

При этом спецкорреспондент «ТСН» Юлия Кириенко опровергла эти заявления, отметив, что информация об остановке пополнения не соответствует действительности.

По данным ее источников в штурмовом подразделении, сейчас проходит пересмотр комплектации, поскольку из-за формирования новых бригад именно они получают первоочередной приоритет в пополнении.

«Кроме того, работает справедливое распределение людей. Свою часть потребности в новобранцах штурмовые полки продолжают получать», — отметила Юлия Кириенко.

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Она добавила, что еще продолжается трансформация штурмовых полков в Силы быстрого реагирования, которые по решению президента с недавнего времени возглавляет экс-командир 8-го корпуса ДШВ Дмитрий Волошин.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее журналисты-расследователи обнародовали новые факты жестокого обращения, увечий и убийств военнослужащих в тылу скандального штурмового полка «Скеля».

Ранее мы писали, что 225-й отдельный штурмовой полк опроверг обвинения в создании так называемых «заградительных отрядов», которые якобы открывали огонь по украинским военным, в частности по бойцам 102-й отдельной бригады территориальной обороны во время российского наступления на Гуляйпольском направлении в 2025 году.

К слову, Владимир Зеленский озвучил оценки масштабных потерь российской армии в войне. Глава государства назвал конкретные цифры ликвидированных и раненых захватчиков.

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