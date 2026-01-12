- Дата публікації
Принцеса Раджва продемонструвала образ у чорній водолазці та картатій максіспідниці
Йорданський кронпринц Хусейн та принцеса Раджва відвідали перший публічний захід у новому році.
Старший син короля Абдалли II та королеви Ранії відвідали видавництво.
Кронпринц опублікував фотографії у своєму Instagram і написав:
«Збагачення арабського контенту, особливо контенту, призначеного для дітей, — культурна відповідальність перед майбутніми поколіннями. Сьогодні ми з Раджвою із задоволенням відвідали видавництво Jabal Amman Publishers і дізнались більше про їхню роботу з розробки арабського контенту та технологічно орієнтованих рішень для навчання».
Принцеса Раджва з’явилася на заході в плісованій картатій спідниці від Ourlegacy болотяного кольору і поєднувала її з чорною трикотажною водолазкою, а в руках тримала невелику чорну сумку Cosstores і взула туфлі-човники на підборах. Раджва зібрала волосся шпилькою ззаду і зробила макіяж, а також одягла золоті лаконічні сережки.
