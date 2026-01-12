ТСН у соціальних мережах

Суспільство
40
1 хв

Принцеса Раджва продемонструвала образ у чорній водолазці та картатій максіспідниці

Йорданський кронпринц Хусейн та принцеса Раджва відвідали перший публічний захід у новому році.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Старший син короля Абдалли II та королеви Ранії відвідали видавництво.

Кронпринц опублікував фотографії у своєму Instagram і написав:

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

«Збагачення арабського контенту, особливо контенту, призначеного для дітей, — культурна відповідальність перед майбутніми поколіннями. Сьогодні ми з Раджвою із задоволенням відвідали видавництво Jabal Amman Publishers і дізнались більше про їхню роботу з розробки арабського контенту та технологічно орієнтованих рішень для навчання».

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва з’явилася на заході в плісованій картатій спідниці від Ourlegacy болотяного кольору і поєднувала її з чорною трикотажною водолазкою, а в руках тримала невелику чорну сумку Cosstores і взула туфлі-човники на підборах. Раджва зібрала волосся шпилькою ззаду і зробила макіяж, а також одягла золоті лаконічні сережки.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, королева Йорданії Ранія нещодавно показувала, як подорожувала зі своєю молодшою дочкою принцесою Сальмою.

40
