Китайський привіт: результати провального візиту Трампа в гості до Сі Цзіньпіна

Перший від 2017 року візит Дональда Трампа до Китаю в уяві самого Трампа та його команди мав бути зовсім не таким. Запланований спочатку на березень його посунули на шість тижнів. Трамп мав їхати до КНР переможцем. Після успішної військової операції у Венесуелі в січні чинна адміністрація США сподівалася, що і чергова війна проти Ірану буде швидкою та переможною, Америка візьме під контроль найважливіші світові нафтові потоки й на переговорах з Китаєм диктуватиме свої умови.

Не прорахувавши заздалегідь ризик закриття Ормузької протоки та допомогу Ірану з боку Росії і Китаю, ТСН.ua вже писав, що Трамп поїхав до Пекіна в слабкій позиції. І поки він насипав тони компліментів Сі, називаючи його великим другом, лідер КНР попередив президента США, що помилки щодо Тайваню можуть призвести до конфлікту між країнами, згадуючи про «пастку Фукідіда». Тобто, Сі натякнув на можливість війни між Америкою та Китаєм.

Напередодні візиту Пекін озвучив свою головну вимогу — відмову США від продажу Тайваню зброї на $11,1 млрд. Це найбільший в історії пакет озброєння для острова, про який Вашингтон оголосив у грудні минулого року. Дорогою назад на борту літака Air Force One Трамп не відповів на запитання журналістів, чи захищатимуть Сполучені Штати Тайвань у разі атаки Китаю. Щодо продажу зброї сказав, що ухвалить це рішення найближчим часом. А в інтервʼю NBC News держсекретар Марко Рубіо припустив, що Китай хотів би проведення референдуму на Тайвані про добровільне приєднання до КНР.

Тож про що насправді домовилися Трамп та Сі? Чи став Тайвань розмінною монетою? І чому одразу після Трампа в Пекін їде Путін? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Таємний сад Сі: Китай отримав те, що хотів

Повертаючись з КНР Трамп дописав у Truth Social, що Китай має свою бальну залу, тож у США вона також повинна бути. Президент США вочевидь надихнувся Великою народною залою — будівлею китайського парламенту — біля якої прогулювався разом із Сі, просуваючи своє будівництво бальної зали за $400 млн замість зруйнованого Східного крила Білого дому.

Сі Цзіньпін також провів Трампу екскурсію по таємному колишньому імператорському саду, де розташовані офіси КПК, показуючи дерева, яким по 200-300 років. Коли Трамп доторкнувся до дерева, якому 280 років, то запитав у Сі, чи багатьох світових лідерів він сюди запрошує. Лідер Китаю не довго думав і сказав про Путіна, який приїздив до Пекіна на військовий парад у вересні минулого року. І якраз у цьому самому саду Путін та Сі обговорювали трансплантацію органів та можливість жити до 150 років.

Крім потужного «десанту» топменеджерів найбільших американських корпорацій разом із Трампом до Китаю вирушив і його син Ерік разом із дружиною Ларою. Ілон Маск, який активно розвиває бізнес у Китаї, взяв із собою сина. Держсекретар Марко Рубіо, якого пустили до КНР (Пекін наклав на нього санкції, проте вʼїзд йому все ж дозволили), був зі своєю дружиною. Соцмережі всіх зі складу американської делегації сповнені світлинами шику й помпезності прийому, званих вечерь із качкою по-пекінськи, елегантних смокінгів і вечірніх суконь. Власне на цьому й закінчується результативність цього триденного візиту Трампа до Китаю.

Єдиний прорив, про який каже адміністрація Трампа, — це 200 літаків Boeing, які купить Китай, із потенціалом збільшення замовлення до 750. Щоправда очікувалося, що КНР купить 500 літаків. А у 2017 році, коли Трамп був із візитом у Китаї, Пекін підписав контракт на 300 літаків. Перспективи збільшення закупівель китайцями американської сої, що дуже важливо для американських фермерів, які голосують переважно за республіканців, та нафти теж примарні. Попри заяви адміністрації США про відповідні торговельні угоди, китайська сторона нічого з цього не підтвердила.

Команда Трампа навіть не змогла публічно сказати чи справді зняла заборону на продаж десяти китайським компаніям, як про це повідомив Reuters, чіпи NVIDIA (другі за потужністю в світі після тайванських TSMC) для розвитку штучного інтелекту, які також можуть використовуватися й в оборонці. Як і те, чи продовжується торговельне перемирʼя між США та Китаєм, про яке Трамп та Сі домовилися на саміті АТЕС у Пусані минулої осені. І найголовніше — чи продовжить Пекін безперешкодний експорт рідкоземельних елементів — основи будь-якого ОПК — контролюючи близько 70% їхнього видобування та ще 90% переробки.

Сі чекає на Путіна: головний прихований сигнал

Наступного тижня до Сі з дводенним візитом летить Путін. Це той самий момент, коли символізм і приховані сенси тут точно присутні. Саме Росія та Китай допомагають Ірану встояти у війні зі США, а китайські танкери безперешкодно проходять Ормузькою протокою, на відміну від всіх інших суден. Трамп, постійно погрожуючи Ірану відновленням бойових дій, не може навіть закінчити цю війну, не кажучи вже про перемогу. А підвищення цін на енергоносії та інфляція в США вже боляче вдарили по рейтингу як самого Трампа, так і республіканців, зробивши майже неможливою їхню перемогу на проміжних виборах до Конгресу США в листопаді цього року.

За підсумками візиту до Китаю Трамп та Рубіо заявили про начебто згоду Сі з тим, що Іран не може мати ядерну зброю, як і з необхідністю відкриття Ормузької протоки. Щоправда Пекін цього офіційно не підтвердив. Президент США також повідомив, що обговорив із Сі питання війни Росії проти України. Проте, на його думку, російський масований ракетний і дроновий удар 13-14 травня може зашкодити мирним зусиллям. Трамп у звичній для себе манері не засудив Росію. Проте також зрозуміло, що Україна не була топпріоритетом його переговорів із Сі.

Найважливішим для Китаю було питання Тайваню. Й тут Пекін, принаймні публічно, отримав те, що хотів. В інтерв’ю Fox News Трамп застеріг Тайбей від проголошення незалежності й очікувань, що США безумовно захистять острів військовим шляхом. Разом із відмовою президента США підтвердити, чи дасть він зелене світло постачання Тайваню озброєнь за останнім найбільшим пакетом на $11 млрд, це безумовно стало для Тайбея холодним душем.

Візит, який, за словами експертів, мав стати принаймні збереженням статус-кво між США та Китаєм, зокрема в питаннях торгівлі та продовження експорту КНР рідкоземельних елементів, обернувся для адміністрації Трампа провалом. Китайська пропагандистська машина використала кожну деталь, щоб поглузувати з американської адміністрації. Китайці наприклад поширювали відео, де Трамп у таємному саду торкається до дерева, якому 280 років, дописуючи, що його вік більший за незалежність США. А «дружбу», про яку Трамп говорив Сі, красномовно доводить допис журналістки New York Post на Х про те, що перед посадкою на Air Force One американська делегація викинула всі подарунки й предмети, отримані в Китаї, деякі в останній момент у смітник біля трапу літака.

