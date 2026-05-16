Астероїд розміром із синього кита пролетить біля Землі: чи загрожує він планеті

Астероїд

Реклама

У понеділок, 18 травня, повз Землю на дуже близькій відстані пролетить астероїд 2026 JH2, який астрономи відкрили лише кілька днів тому. За оцінками вчених, космічний об’єкт може сягати до 35 метрів у діаметрі — це трохи більше за максимальну довжину синього кита, найбільшої тварини на планеті.

Про це повідомило видання Live Science.

Астероїд виявили астрономи обсерваторії Маунт-Леммон поблизу Тусона в американському штаті Аризона. Згодом його існування підтвердили інші обсерваторії світу. За даними Лабораторії реактивного руху NASA, 2026 JH2, ймовірно, обертається навколо Сонця раз на 3,7 року по еліптичній орбіті, яка простягається до Юпітера.

Реклама

Науковці повідомляють, що астероїд рухається зі швидкістю близько 32 тисяч кілометрів на годину. Максимальне зближення із Землею очікується 18 травня близько 18:00 за східним часом США. У цей момент космічний об’єкт пролетить приблизно за 91 тисячу кілометрів від поверхні Землі — це близько чверті відстані між Землею та Місяцем.

До Землі наближається великий астероїд. Фото: NASA/JPL

За інформацією дослідників, астероїд пролетить ближче до Землі, ніж деякі супутники. Водночас жодних припущень про можливе зіткнення із планетою немає.

Очікується, що під час максимального зближення яскравість 2026 JH2 становитиме близько 11,5 зоряної величини. Через це його можна буде спостерігати за допомогою телескопа або бінокля для спостереження за зоряним небом. Також проліт транслюватиме проєкт Virtual Telescope Project із телескопа в італійському Манчіано.

Учені зазначають, що астероїди такого розміру рідко пролітають так близько до Землі. За розмірами 2026 JH2 співставний із Челябінським метеоритом, який вибухнув над Землею 2013 року.

Реклама

Наступним великим астероїдом, який наблизиться до Землі, стане Апофіс. Він пролетить повз планету 13 квітня 2029 року на відстані близько 32 тисяч кілометрів. Після цього, 2032 року, повз Місяць пролетить астероїд 2024 YR4, який раніше тимчасово вважали потенційно небезпечним для Землі та супутника планети.

Нагадаємо, раніше вчені виявили новий метеорний потік, що виник після руйнування астероїда поблизу Сонця. Земля пролітає крізь його уламки, які згорають в атмосфері та створюють яскраві спалахи.

Новини партнерів