Альянс проти Ірана: Сі Цзіньпін несподівано підтримав Трампа

Президент США Дональд Трамп та лидер КНР Сі Цзіньпін / © Associated Press

У четвер, 14 травня, під час історичної зустрічі в Пекіні голова КНР Сі Цзіньпін несподівано підтримав позицію США щодо іранської загрози. Лідери двох країн дійшли категоричної та спільної згоди: Іран не може і не повинен отримати ядерну зброю — ніколи і за жодних обставин.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Білого дому в соціальній мережі X.

Розблокування Ормузької протоки

Окрім ядерного табу для Тегерана, однією з ключових тем переговорів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна стала безпека глобального судноплавства. Окремо лідери двох країн погодились, що стратегічний морський шлях — Ормузька протока — має залишатися відкритою для вільного транспортування енергоносіїв.

Лідер Китаю чітко окреслив позицію Пекіна щодо цієї акваторії. За його словами, КНР виступає категорично проти її мілітаризації та не підтримує жодних спроб запровадити плату за прохід через неї для торговельних суден.

Китаю потрібна нафта США

Американський телеканал CBS News додає, що ще одним важливим моментом економічної складової переговорів стала заява Сі Цзіньпіна про зацікавленість у збільшенні закупівель американської нафти. Таким чином Пекін прагне диверсифікувати ризики та зменшити власну залежність від постачань через нестабільну Ормузьку протоку. Міністр фінансів США Скотт Бессент, який був присутній на зустрічі, наголосив, що відкриття протоки відповідає інтересам КНР, тому китайська сторона працюватиме над цим питанням з іранським керівництвом.

Зустріч відбулася у Великій залі народних зборів у рамках першого за останні дев’ять років візиту Дональда Трампа до Китаю. Разом із президентом до Пекіна прибула надзвичайно потужна делегація. Окрім очільника Мінфіну, до неї увійшли держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, мільярдер Ілон Маск, а також торговельний представник Джеймісон Гріер.

