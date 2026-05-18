"Укрзалізниця" змінює маршрути та затримує поїзди після нічної атаки

Поїзд / © Укрзалізниця

Через загрозу ударів безпілотників по Дніпропетровській області «Укрзалізниця» оперативно скоригувала рух низки потягів 18 травня. Задля безпеки пасажирів залізничники змінили маршрути та організували системи пересадок.

Про це повідомили в телеграм-каналі залізниці.

Через безпосередню загрозу ворожих безпілотників, передусім на Дніпропетровщині, моніторингові групи «Укрзалізниці» були змушені затримати відправлення низки поїздів. Водночас, попри складну ніч, вдалося уникнути ушкоджень пасажирів і рухомого складу.

У компанії повідомили, що частину маршрутів тимчасово змінено, а також організовано пересадки пасажирів, аби вагони могли вчасно вирушити у зворотні рейси та мінімізувати затримки.

Усі актуальні затримки, як і раніше, можна відстежувати онлайн на порталі uz-vezemo.

Зміни в русі поїздів 18 вересня

Поїзд №79/80 Дніпро — Львів , який вирушив із Дніпра 17 травня, курсуватиме лише до Києва. Пасажирів, що прямують до Львова, у столиці пересадять на додатковий поїзд №291 Київ — Львів. Орієнтовний час його відправлення — після прибуття поїзда №79, близько 13:30.

У зворотному напрямку рейс №80 Львів — Дніпро 18 травня стартуватиме вже з Києва.

Для пасажирів, які вирушатимуть зі Львова, призначено додатковий поїзд №292 Львів — Київ . Посадка відбуватиметься за графіком поїзда №80 — орієнтовно о 15:10. Після прибуття до Києва пасажири пересядуть до основного складу.

Поїзд №86/85 Запоріжжя — Львів прибуде до Львова орієнтовно о 21:00. Через це рейс №103/104 Львів — Лозова вирушить із затримкою — близько 23:00.

Поїзд №285/286 Дніпро — Львів очікується у Львові приблизно о 18:00. У зв’язку з цим зворотний рейс №286/285 Львів — Дніпро відправиться із затримкою орієнтовно на три години.

Поїзд №83/84 Дніпро — Ужгород , який виїхав із Дніпра 17 травня, прямуватиме лише до Львова. Пасажирів, які їдуть до Ужгорода, у Львові пересадять в окремий склад. Орієнтовний час відправлення зі Львова — близько 18:00.

Для пасажирів із Ужгорода у зворотному напрямку також організують окремий склад до Львова — відправлення заплановане за графіком поїзда №83/84, орієнтовно о 16:45. У Львові пасажири зможуть пересісти в основний поїзд.

Для пасажирів рейсів із найбільшими затримками партнери «Укрзалізниці» з World Central Kitchen готують перекуси в дорозі.

«Просимо пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку, за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями поїзних бригад та офіційними оновленнями Укрзалізниці», — закликали в компанії.

Попри наявні ризики та повітряні загрози, залізничники продовжують робити все можливе, аби пасажири якнайшвидше дісталися своїх пунктів призначення.

Які наслідки атаки на Дніпро та область?

Нагадуємо, у ніч проти 18 травня російські загарбники масовано атакувала Дніпропетровську область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Повітряна тривога і вибухи у Дніпрі тривали від вечора до ранку. Одне з влучань зафіксовано по житловому кварталу, також через удар загорівся дах багатоповерхівки. У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, виш, релігійна установа, підприємство й автівки. Станом на ранок відомо про 18 поранених, серед яких двоє дітей.

