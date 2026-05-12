Помер актор Чернігівського драмтеатру Микола Мироненко: серце артиста зупинилося на 76 році життя

Микола Мироненко

Помер актор Чернігівського драмтеатру Микола Мироненко — заслужений майстер сцени, якого глядачі пам’ятатимуть за ролями у виставах «Наталка Полтавка», «Лісова пісня» та «Сорочинський ярмарок».

Сумну звістку повідомили в Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. Артиста не стало на 76-му році життя. Мироненко десятиліттями виходив на сцену та був одним із тих акторів, чий голос і харизма ставали окрасою вистав. Колеги згадують його як людину з особливою любов’ю до театру та глядача. Для багатьох чернігівців він залишався справжнім символом місцевої сцени.

Особливу любов публіки Мироненко здобув саме завдяки яскравим характерним ролям. Його герої поєднували гумор, щирість та глибину, а кожна поява на сцені легко запам’ятовувалася глядачам. Актор багато років залишався невіддільною частиною творчого життя Чернігова.

Прощання з Миколою Мироненком відбудеться у четвер, 14 травня, о 12:00 у нижньому залі церкви Всіх Святих у Чернігові.

