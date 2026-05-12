Наче в конфеті: Демі Мур у сукні з кольоровим принтом polka dot і пірʼям зʼявилася на фотоколі у Каннах
63-річна акторка цьогоріч увійшла до складу журі Каннського кінофестивалю.
Сьогодні, 12 травня, на Лазуровому узбережжі стартує 79-ий Каннський кінофестиваль, який триватиме до 23 травня. У палаці фестивалів вже відбулася фотосесія членів журі основного конкурсу, яке присуджуватиме «Золоту пальмову гілку». Однією з членкинь журі цьогоріч стала Демі Мур.
На фотоколі вона з’явилася у скульптурній білій сукні-бюстьє з кольоровим принтом polka dot і рюшами на подолі з колекції Jacquemus «Le Palmier», яка має назву «The Confetti Dress».
Вбрання також було прикрашене страусиним пірʼям з конфеті на кінчиках, які рухалися у динаміці. На талії був тканинний пояс в тон з пряжкою-кільцем.
Взута Демі була у білі туфлі з бантиками і на шпильках.
У зірки була зачіску з мʼякими локонами, яку вона уклала на один бік, макіяж з рожевою помадою, елегантні сережки з діамантами і сапфірами у вухах та каблучки на руках. Лук вона доповнила сумкою з такої самої тканини, як сукня, й окулярами-лисичками у білій оправі.
На офіційній сторінці бренду Jacquemus показали, як створювався декор для цієї сукні.
«Я хотів пір’я, схоже на мобілі Alexander Calder. Вирізане конфетті, у постійному русі», — зазначив дизайнер Модного дому Сімон Порт Жакмюc.
«Скульптурна сукня-бюстьє, вишита пір’яним конфеті, виготовлена з оксамиту зі страусиного пера, делікатно вирізаного на диски. Кожен елемент перфорований у центрі, закріплений на тонких кінчиках пір’я, потім окремо фарбується, згинається та вигинається вручну один за одним, щоб створити постійний рух та плавність тіла. Ця техніка вишивки конфетті розроблена паризьким будинком вишивки пір’ям Maison Février», — йдеться у підписі відео.
Мур позувала також з іншими членами журі. До його складу увійшли: актор Ісаак Де Банколе, бельгійський режисер і письменниця Лаура Вандель, шведський актор Стеллан Скарсгард, китайська режисерка Хлої Чжао, ірландсько-ефіопська акторка і продюсерка Рут Негга, чилійський режисер і сценарист Дієго Сеспедес і британський письменник Пол Лаверті. Президентом журі став південнокорейський режисер і продюсер Пак Чхан-Ук.
