Демі Мур одягла капрі з вишивкою, які дозволили продемонструвати вишукані туфлі
63-річна акторка знову змогла здивувати луком.
Демі Мур відвідала захід, який 28 квітня в Нью-Йорку проводила Ріта Вілсон — дружина Тома Генкса. Демі як завжди мала приголомшливий вигляд, а її образ був пробуманим до дрібниць.
Вона обрала лук від бренду Dries Van Noten, що включав креативний чорний оверсайз жакет з вишивкою на комірі та бежеві капрі з квітковою вишивкою бісером по бокам. Також Демі доповнила образ вишуканими чорними туфлями з прозорої тканини, які також мали вишивку і ця деталь чудово поєднувалася з речами. Туфлі акторки було від бренду Aquazzura, який обожнюють такі знаменитості як Меган Маркл.
Хоча капрі — це не та річ, яка користується популярністю, однак багато знаменитостей інколи з ними експерементують. Наприклад, акторка Леа Сейду обирала такі вкорочені штани на фотокол Каннського кінофестивалю 2024 року, чим привернула багато уваги.