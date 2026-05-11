Смогут ли иностранцы закрыть демографическую пропасть в Украине: эксперт оценил

Рабочие из Бангладеша и Индии: будет ли массовый наплыв мигрантов в Украину — эксперт ответил

Реклама

В областных центрах Украины уже появляются иностранные рабочие, преимущественно из Индии и Бангладеш. В частности, об этом сообщили власти Черкасс и Ивано-Франковска.

Возможен ли массовый приезд иностранных мигрантов в Украину, рассказал эксперт по миграционной политике и доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий, передает «КИЇВ24».

По его словам, привлечь иностранца на работу в Украине достаточно дорого. Оформление разрешений стоит 20–30 тыс. грн, и только после этого человек может приехать. Для сравнения, в Польше сначала трудоустраивают, а потом оформляют разрешительные документы — и они стоят значительно дешевле, чем в Украине. В то время как зарплаты в Польше на порядок выше.

Реклама

По мнению эксперта, Украина опоздала с иммиграционной политикой и должна была заняться ею еще в 1990-х годах, когда количество выехавших начало значительно увеличиваться.

«У нас два демографических дисбаланса: смертность превышает рождаемость на 300 тысяч в год. Второй дисбаланс — минус 400 тысяч из-за миграции. В итоге ежегодный дефицит около 700 тысяч человек. Вот ориентировочный ответ, сколько людей нам нужно, чтобы просто поддерживать население в Украине», — отмечает Гайдуцкий.

Он уточнил, что когда мы говорим об иностранных работниках, то речь идет о трудоспособном населении, которое должно работать, платить налоги и поддерживать экономику.

Ранее экономист рассказал, сколько готовы платить мигрантам из Азии и Африки в Украине.

Реклама

Новости партнеров