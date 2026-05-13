«Если война это не форс-мажор, то что это?»: в Европарламенте призвали пересмотреть нормы экомита CBAM для Украины

© Associated Press

Реклама

Эти вопросы обсуждались на заседании Комитета Европарламента по вопросам окружающей среды, климата и безопасности пищевых продуктов (ENVI), где рассматривались изменения в Регламент CBAM и создание Временного фонда декарбонизации.

Докладчик по CBAM, депутат Европарламента Мохаммед Шагим заявил, что нынешний механизм форс-мажора фактически не учитывает реалии войны в Украине. "Я не могу представить, какая ситуация подпадает под форс-мажор, если военные обстоятельства Украины не подпадают", - подчеркнул он.

По словам Шагима, Украина «очевидно не имеет возможностей» для проведения декарбонизации в необходимом темпе и не может обеспечить независимую верификацию данных о выбросах в условиях войны. Он предложил особо обсудить этот вопрос, чтобы найти для Украины специальное решение.

Реклама

Представитель Европейской народной партии Петер Лизе публично поддержал необходимость отдельного подхода. «Я не хочу открывать ящик Пандоры, но Украина это действительно особый случай», — подчеркнул он и обратился в Еврокомиссию с вопросом, почему Брюссель не рассматривает возможность исключений для Украины.

Докладчик по Временному фонду декарбонизации Паскаль Канфен также поддержал позицию коллег и заявил, что разочарован отсутствием четкого ответа Еврокомиссии по Украине.

Представительница Европейской комиссии Мария Елена Скоппио фактически ушла от ответа на заявления евродепутатов: она заявила, что Украина «не является частью нынешнего доклада», поэтому Комиссия не будет комментировать возможность специального режима или применения форс-мажора.

В ходе дискуссии депутаты также активно обсуждали более широкие последствия CBAM для европейской промышленности и конкуренции на мировых рынках — в частности Паскаль Канфен прямо связал механизм CBAM с рисками усиления позиций России на экспортных рынках. По его словам, европейские производители сталкиваются с дополнительными углеродными затратами, в то время как у российских конкурентов таких расходов нет. "ЕС не должен делать такой подарок России", - заявил Канфен.

Реклама

Как известно, Еврокомиссия не предусмотрела исключение для Украины в механизме экомита СВАМ, несмотря на то, что мы имеем на него право по статье «форс-мажор». В ЕК заявили, что влияние СВАМ на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности: на самом деле, из-за экомита CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом, прогноз на этот год — минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и проседание перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинного проката в ЕС упал на 60%, труб — на 44%. Завод АрселорМиттал Кривой Рог уже закрыл два своих предприятия: без работы осталось более трех тысяч человек.

Новости партнеров