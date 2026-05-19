Успейте сделать это в мае: эксперт назвал четыре вида растений, которые нужно обрезать для пышного цветения

Эксперт назвал четыре вида растений, которые нужно обрезать в мае

Май — это прекрасная пора для сада, именно в это время некоторым растениям нужна радикальная помощь хозяев. Обрезка сортов, которые уже отцвели или как раз завершают этот процесс, является обязательным этапом ухода.

Если вовремя уделить кустарникам и цветам немного внимания, удалить сухие соцветия и сформировать крону, растения быстро восстановят силы, сохранят опрятный вид и дадут мощный толчок для активного роста в новом сезоне, пишет Daily Express.

Эксперт по садоводству Ной Мейби отмечает, что май — лучшая пора для обрезки четырех видов растений. Однако он отмечает: делать это следует осторожно.

Многолетние растения

Когда минует угроза весенних заморозков, наступает идеальный момент для ухода за деликатными многолетниками — в частности, фуксиями, шалфеем и пенстемонами. Садовник Ной отмечает, что такие культуры прекрасно восстанавливаются после майской стрижки. Это не только провоцирует появление крепких молодых побегов, но и гарантирует значительно более пышный расцвет впоследствии.

Также специалист советует укорачивать слишком вытянутые или слабые ветви, срезая их непосредственно над почкой, чтобы куст формировался компактным и густым.

Кроме того, стоит тщательно осмотреть пестролистные кустарники и полностью удалить обычные зеленые побеги, которые выбиваются из общей массы. Такая простая и быстрая уборка позволит сохранить уникальную окраску кроны и аккуратную форму всего растения.

Вьющиеся растения

Во время активного роста таких растений, как жимолость, эксперт рекомендует садоводам вовремя фиксировать молодые побеги, а также регулярно убирать увядшие соцветия, что поможет значительно продлить период цветения.

При этом Ной советует направлять и подвязывать стебли не вертикально вверх, а горизонтально. Такой хитрый прием стимулирует пробуждение большого количества боковых почек, из которых впоследствии сформируются новые цветущие ветви, а сама конструкция станет гораздо более устойчивой к сильным порывам ветра.

Также эксперт советует проверить все, что растет у стен — фруктовые деревья, розы или другие вьющиеся растения — и осторожно подтянуть стебли, которые могли проскользнуть за провод. Делать это в мае гораздо легче, пока растения еще достаточно гибкие.

Рододендроны и глициния

Хотя пик расцвета рододендронов приходится именно на май, сразу после увядания лепестков кустарникам нужен правильный уход.

Садоводам стоит аккуратно удалить все отцветшие соцветия и провести легкую косметическую обрезку, чтобы очистить растение и заложить основу для формирования свежих бутонов на следующий год.

«Удаление отцветших цветочных почек помогает растению направлять энергию на цветение следующего года, а не на производство семян», — отметил эксперт Ной.

Глициния также нуждается в уходе в конце весны: как только ее лепестки осыплются, стоит удалить сухие соцветия и укоротить длинные побеги, чтобы стимулировать появление обильных бутонов в следующем сезоне

