ТСН у соціальних мережах

Унікальних хижих птахів помітили на Одещині та забили на сполох: еколог про загрозу для пернатих (фото)

В «Тузлівських лиманах» зафіксували масове скупчення кібців, тоді як на сусідніх агрополях птахи зникають через брак кормової бази.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сокіл над лиманами і порожні поля поруч

Кібця (Falco vespertinus) — унікального птаха, одного із найменших соколів, що трапляється в Україні, помітили на Одещині.

Керівник наукового відділу парку Іван Русєв розповів про це у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснив, що сокіл — перелітний вид із вираженим статевим диморфізмом, коли самці та самиці суттєво відрізняються зовнішньо, а також із нетиповою для соколиних соціальною поведінкою.

Спостереження в Одеській області показали критичну важливість збереження степів для виживання хижих птахів, зокрема кібця Фото Іван Русєв

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» цей птах гніздиться колоніями та зимує в Африці.

«Наочний приклад цінності природних ділянок нацпарку порівняно з агроценозами — це спостереження за кібцями, які активно полюють у межах дикої природи, але повністю відсутні на великих сільськогосподарських полях», — пояснює науковець.

За його словами, у районі кордону «Тузлівська Амазонія» площею близько 50 га іноді одночасно спостерігається до 50 птахів, які активно полюють у ранкові та вечірні години.

«Інколи тут одночасно годується до пів сотні кібців, тоді як на сусідніх агрополях немає жодного — через відсутність різноманіття та кормової бази», — зазначає науковець.

Він підкреслює, що степові екосистеми є критично важливими для виживання виду, адже саме вони забезпечують кормову базу — комах, дрібних гризунів та ящірок.

Русєв наголошує, що скорочення степових територій в Україні створює ризики для біорізноманіття:

«Степів залишилося вкрай мало, і без їх збереження такі види, як кібчик, можуть опинитися під загрозою зникнення», — каже Іван Русєв.

Окремо він згадав про втрати унікальних природних територій, зокрема Асканії-Нова, та важливість створення нових заповідних зон, таких як Тарутинський степ в Одеській області.

Він наголосив, що збереження степових екосистем є критично важливим не лише для птахів, а й для загального балансу біосфери.

Нагадаємо, в Україні також помітили одного із найкрасивіших птахів. До нацпарку «Тузлівські лимани» повернулася рідкісна сиворакша. Еколог Іван Русєв розповів про особливості життя та полювання цього яскравого птаха з Червоної книги.

