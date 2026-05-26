Мобилизация / © ТСН

Реклама

В Украине нет необходимости в дальнейшем снижении мобилизационного возраста. Тем не менее, государству следует возобновить призыв на срочную службу для 18-летних юношей.

Такое мнение в интервью «24 каналу» высказал военнослужащий 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Станислав Старостенко с позывным «Юристом».

Срочная служба вместо мобилизации — что предлагает военный

Боец отметил, что возврат срочной службы позволит молодежи пройти качественную девятимесячную подготовку вместо двухмесячного нынешнего курса базовой общевойсковой подготовки (БЗИН). Это даст нынешним защитникам надежду на появление профессиональной замены.

Реклама

«Юноши имели бы возможность выбирать профессию, знакомиться непосредственно с солдатами из передовой и видеть, что не все так, как подается в телеграмм-каналах», — пояснил военнослужащий.

Станислав Старостенко напомнил, что до 2022 года в стране существовал обязательный призыв, и призвал возобновить не только его, но и полноценную допризывную подготовку в школах, поскольку у современных учеников нет необходимых навыков. По его убеждению, угрозы безопасности будут оставаться долго, ведь война вряд ли прекратится окончательно, а скорее будет менять фазы.

«Мобилизационный возраст и так был понижен, и этого достаточно. Но ведь нужен призыв, допризывная подготовка юношей в школах. Я был на двух благотворительных мероприятиях в школе. Они не знают этого, не умеют, не готовятся к этому», — рассказал «Юрист».

Читайте также Демобилизация по графику: какими будут новые сроки службы в Украине

Обучение детей быть готовыми к войне

Он также спрогнозировал, что из-за сложного соседства военное положение может длиться десятилетиями, поэтому детей с детства нужно учить базовой медицинской помощи и реагирования на опасности, беря пример из Японии. Военный, работавший в гражданской жизни в детском саду, отметил, что уже внедрял такую практику.

Реклама

«Сработала тревога — они аккуратно выбежали, и все. Я внедрял это у себя в садике. Сначала дети не знали, что делать, а потом организованно и системно выходили», — поделился опытом боец.

Кроме этого, штурмовик отметил важность ежедневных тренировок из-за высокой скорости кровопотери при ранениях и предложил ввести в школьную программу курсы управления беспилотниками, поскольку за этими технологиями будущее как в военной, так и в гражданских сферах.

Комментируя свои личные планы, Станислав Старостенко признался, что по завершении боевых действий мечтает вернуться в родной деоккупированный город и снова заняться мирными делами.

«Я мечтаю вернуться к себе в ореховый сад в Волчанске. Поклониться своему дому, который уже разрушен. Увидеть, выросли ли мои деревья. Обнять родителей. Съездить в деревню, где стоит бабушкин дом, который мы называем фазендой, посмотреть, что там. И просто никуда не идти, снять эту форму, берцы выбросить, обуть тапочки, поехать на пруд. И просто выспаться», — подытожил Старостенко.

Реклама

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продлено военное положение и мобилизацию, а Министерство обороны готовит комплексную реформу Сил обороны. Впрочем, даже ввиду этого в стране не планируют снижать мобилизационный возраст.

Также глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время привлекать на службу мужчин 18–25 лет не планируют. По его словам, это невозможно, потому что иначе будет «уничтожено целое поколение» украинцев.

К слову, с 1 июня кардинальных изменений в правилах мобилизации не ожидается. Однако в Министерстве обороны анонсируют обновление приложения «Резерв+» и новый принцип комплектования армии.

Новости партнеров