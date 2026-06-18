У Чорнобилі помітили тривожні зміни після вторгнення РФ: що відбувається з тваринами

Чорнобиль / © unsplash.com

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Російська окупація Чорнобильської зони відчуження у лютому-березні 2022 року змусила диких тварин змінити звичний спосіб життя та стати менш активними. Особливо помітним стало зниження активності ссавців у нічний час.

Про це повідомляє Live Science.

Дослідницька група порівняла дані з автоматизованих фотопасток, зібрані під час окупації 2022 року, із записами за аналогічний період 2021 року, коли в зоні не було активних бойових дій. Вчені проаналізували майже 2000 фото- та відеокадрів, що зафіксували реакцію 11 видів ссавців.

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За спостереженнями команди, такі види, як лось, благородний олень, козуля та руда лисиця, демонстрували значне зниження активності під час військових дій, порівняно з мирним часом.

«Шкода, що ніколи не було можливості проаналізувати, як розгортання вторгнення вплинуло на дику природу. На відміну від доіндустріальних часів, нинішні міждержавні конфлікти дуже згубні для дикої природи через довгий перелік воєн, які часто ведуться дистанційно», — зазначила Світлана Кудренко, доцент кафедри екології Фрайбурзького університету імені Альберта Людвіга в Німеччині.

Чорнобильська зона, де після аварії 1986 року людська діяльність була мінімізована, десятиліттями слугувала природною лабораторією для вивчення екосистем. Проте у 2022 році переміщення техніки, стрілянина та воєнні заворушення перетворили заповідний регіон на зону активних бойових дій.

Дослідники наголошують, що дані фотопасток можуть стати важливим інструментом для оцінки екологічних наслідків конфліктів у всьому світі, оскільки безпосередній моніторинг у зонах бойових дій часто є небезпечним або неможливим.

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«Наше дослідження підкреслює необхідність розробки та впровадження дослідницьких та природоохоронних стратегій, зосереджених на впливі збройних конфліктів на дику природу та навколишнє середовище загалом, особливо в районах, що мають природоохоронне значення», — підсумувала Світлана Кудренко.

Нагадаємо, стежка, витоптана дикими кіньми, стала зручною дорогою і для рудої лисиці. Фотопастка знову й знову фіксує тварин на одному й тому самому маршруті, демонструючи несподіване сусідство у дикій природі.

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