Россияне почувствовали войну: что они говорят после ударов дронов по Москве

Москва (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Украинские дальнобойные удары все ощутимее изменяют повседневную жизнь россиян, в частности жителей Москвы и других крупных городов, которые ранее были в значительной степени отдалены от последствий войны против Украины.

Об этом говорится в материале CNN.

Жительница Зеленограда Елена Владимировна рассказала журналистам, что проснулась около 4 утра от громкого жужжания над квартирой. Выглянув в окно, она увидела в небе много дронов. Впоследствии один из них упал на навес под балконом и загорелся.

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"Дрон упал на этот навес, а потом загорелся, и повалил черный дым", - вспомнила женщина.

По ее словам, в одной из комнат квартиры на пятом этаже начался пожар. Сначала она вместе с сыном пыталась потушить ее водой, но после взрыва семья забрала собаку и выбежала из дома.

CNN отмечает, что жители крупнейших российских городов за годы войны в большинстве своем не чувствовали ее непосредственно. Однако ситуация меняется, поскольку Украина все чаще наносит удары на большом расстоянии.

Кроме опасности от дронов, россияне сталкиваются с другими последствиями войны. В частности, удары по нефтеперерабатывающим заводам влияют на поставки горючего. В контролируемом Россией Крыму водители уже столкнулись с нормированием бензина после украинских атак по объектам топливной инфраструктуры.

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Дополнительную обеспокоенность вызывают экономическое замедление, новые ограничения доступа к интернету, блокирование популярных мессенджеров и страх перед государственной слежкой.

За несколько часов до начала Петербургского международного экономического форума 3 июня украинские дроны атаковали Санкт-Петербург. В небо над городом поднялись клубы черного дыма, в то время как в город прибывали участники форума.

6 июня, в последний день форума, жителям Санкт-Петербурга приказали оставаться дома после еще одной атаки беспилотников в городе и его окрестностях.

Жительница Кронштадта, портового города неподалеку от Санкт-Петербурга, рассказала CNN, что с трех ночи стены ее дома дрожали от взрывов и работы ПВО.

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"Спать было невозможно. Жужжание было таким громким, что я боялась, что наш многоквартирный дом могут как-то поразить", - сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал волну ударов по Московской области "полностью оправданной". По его словам, Украина посылает россиянам четкий сигнал: их власть должна закончить войну.

"На этот раз украинские дальнобойные удары достигли Московской области, и мы посылаем четкий сигнал россиянам: их правительство должно положить конец этой войне", - заявил Зеленский.

Социальная антропологи Александра Архипова, изучающая настроения в российском обществе, считает, что после начала полномасштабного вторжения между Кремлем и жителями крупных городов сформировался негласный "общественный договор": власти пытались создать впечатление, что войны для них не существует.

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"Мэр Москвы приложил немало усилий, чтобы создать видимость отсутствия войны. Это было обещанием жителям Москвы: живите своей жизнью, войны для вас нет", - сказала она.

Однако, по ее словам, эта модель все больше разрушается из-за ударов дронов, ограничений в интернете, экономического давления и новых форм контроля.

На этом фоне среди россиян усиливается усталость от войны. По данным апрельского опроса "Левада-центра", 62% респондентов выступали за переход к мирным переговорам, в то время как 27% считали, что боевые действия должны продолжаться.

Еще один удар дрона в прошлом месяце повредил жилой дом в Химках недалеко от Москвы. Местная жительница Надежда рассказала, что после этого ее пугают даже звуки петард.

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"Теперь меня пугает все, даже если это просто подростки запускают петарды. Я очень напряжена", - сказала она.

Другая жительница Химок, Елена, проходившая мимо поврежденного дома с 10-летним сыном, заявила, что хочет только одного — завершение войны.

"Я хочу покоя. Я хотела бы, чтобы все это как можно быстрее закончилось", - сказала она.

Атака на Москву 18 июня: последние новости

18 июня Москву атаковали беспилотники. В российской столице прогремели мощные взрывы, а местные власти заявили о работе ПВО. В то же время, в РФ фактически подтвердили атаку на Московский НПЗ — один из важных инфраструктурных объектов в столице страны-агрессора.

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По данным ресурса "Агентство", эта атака стала одной из самых больших и интенсивных по Москве. Президент Владимир Зеленский также подтвердил удар по Московскому НПЗ, отметив, что украинские "дальнобойные санкции" уже второй раз через неделю достались московскому региону.

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