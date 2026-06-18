Паника, пулемётные очереди и эффектные взрывы: что известно о массированной атаке на Москву (фото, видео)

Нападение на Москву

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Российская Федерация пережила одну из самых мощных, масштабных и эффективных воздушных атак за всё время войны.

Согласно официальным паническим заявлениям Министерства обороны страны-агрессора, их силы ПВО якобы остановили и сбили целых 555 украинских ударных беспилотников, направленных в различные регионы РФ. При этом почти две сотни из них — ровно 180 БПЛА — якобы были успешно сбиты непосредственно над Московским столичным регионом. Однако реальные кадры с места событий, которыми до предела переполнены российские соцсети, свидетельствуют об обратном: российская ПВО потерпела полное фиаско, а стратегические объекты Москвы охватил чёрный дым.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

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Что происходит в Москве

На многочисленных ночных и утренних видеозаписях, снятых непосредственно в пригородах и спальных районах российской столицы, отчётливо слышно не только характерное и громкое гудение десятков украинских беспилотников, но и хаотичную, плотную стрельбу из автоматического оружия. Российские военные и силовики отчаянно, но совершенно безуспешно пытались заставить приземлиться или сбить «птичек» обычными пулеметными очередями прямо посреди жилых кварталов.

Последствия атаки на Москву / © Осторожно, новости Telegram-канал

Несмотря на оптимистичные утренние отчеты российских чиновников об «отсутствии разрушений и полном уничтожении всех целей», на обнародованных видео четко зафиксировано, что значительная часть БПЛА совершенно спокойно и беспрепятственно продолжала свой заданный курс.

Уже через несколько часов после начала атаки огромные районы Москвы окутала густая чёрная дымка. Из-за критической и длительной угрозы с воздуха во всех основных международных аэропортах Москвы, а также в нескольких соседних областях России военное руководство срочно ввело в действие чрезвычайный план «Ковёр» — небо над регионом было полностью закрыто, а десятки пассажирских авиарейсов отменены или перенаправлены на отдаленные запасные аэродромы.

Взрывы на Московском нефтеперерабатывающем заводе

Главной и самой болезненной точкой этого воздушного удара для Кремля стал знаменитый Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в городском районе Капотня. Несколько украинских ударных беспилотников филигранно обошли остатки противовоздушной обороны и поразили непосредственно технологические установки предприятия.

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На территории этого стратегического завода мгновенно разразился масштабный пожар высшей степени сложности. Один за другим там начали взрываться гигантские резервуары с готовыми нефтепродуктами. Очевидцы запечатлели интересный для москвичей момент, когда от очередного мощного взрыва огромная железная крышка горящего резервуара на большой скорости взлетела высоко в воздух над промышленной зоной.

В Москве горит НПЗ

Стоит подчеркнуть, что это уже далеко не первый успешный удар наших беспилотных комплексов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Буквально два дня назад столица страны-агрессора уже подвергалась ударам аналогичных дронов. Тогда местная мэрия и пропагандисты сначала строго замалчивали и скрывали информацию о поражении НПЗ, однако из-за колоссальных масштабов задымления властям всё же пришлось официально признать факт атаки.

Топливный коллапс: Кремль вынужден закупать бензин в Азии

Систематические и точечные атаки на российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в течение последних месяцев стали неотъемлемой и регулярной частью стратегической кампании Украины по уничтожению энергетической и военной инфраструктуры противника. Логика этих действий абсолютно прозрачна — именно сверхприбыли от продажи сырой нефти и топлива ежедневно финансируют, обеспечивают и подпитывают кровавую войну против Украины.

Регулярные и точные удары Сил обороны по российским НПЗ уже дали ощутимый экономический результат — они официально привели к началу глобального топливного кризиса внутри самой России. Собственного производства бензина высокого качества агрессору теперь катастрофически не хватает даже для покрытия внутренних гражданских и военных нужд.

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Дело дошло до исторического прецедента: теперь Москва официально вынуждена в срочном порядке импортировать дефицитный бензин из азиатских стран. Поскольку железнодорожные пути перегружены военной техникой, доставлять топливо в Россию планируют исключительно на крупных морских танкерах. Прибытие первой крупной партии азиатского бензина в один из западных морских портов страны-агрессора ожидается уже к концу текущего месяца.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В Москве ГОРИТ и ВЗРЫВАЕТСЯ! ХЛОПОК в Крыму! Зеленский в Брюсселе! | ТСН 10:00 18 июня

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