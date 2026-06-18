Паніка, кулеметні черги і ефектні вибухи: що відомо про масовану атаку Москви (фото, відео)

Атака на Москву

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Російська Федерація пережила одну з найпотужніших, наймасштабніших та найефективніших повітряних атак за весь час війни.

За офіційними панічними заявами Міністерства оборони країни-агресорки, їхні сили ППО начебто зупинили та позбивали аж 555 українських ударних безпілотників, зігнанних на різні регіони РФ. При цьому майже дві сотні з них — рівно 180 БПЛА — нібито було успішно знешкоджено безпосередньо над Московським столичним регіоном. Проте реальні кадри з місця подій, якими вщент переповнені російські соцмережі, свідчать про протилежне: російське ППО зазнало тотального фіаско, а стратегічні об’єкти Москви охопив чорний дим.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

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Що відбувається у Москві

На численних нічних та ранкових відеозаписах безпосередньо з околиць і спальних районів російської столиці чітко чути не лише характерне та гучне гудіння десятків українських безпілотників, а й хаотичну, щільну стрілянину з автоматичної зброї. Російські військові та силовики відчайдушно, але абсолютно безуспішно намагалися приземлити чи збити «пташки» звичайними кулеметними чергами прямо посеред житлових кварталів.

Наслідки атаки на Москву / © Осторожно, новости Telegram-канал

Попри бадьорі ранішні звіти російських чиновників про «відсутність руйнувань та повне збиття всіх цілей», на оприлюднених відео чітко зафіксовано, що значна частина БПЛА абсолютно спокійно та безперешкодно продовжувала свій визначений курс.

Уже за кілька годин після початку атаки величезні райони Москви затягнуло густим чорним димом. Через критичну та тривалу загрозу з повітря в усіх головних міжнародних аеропортах Москви, а також у кількох сусідніх областях Росії військове керівництво терміново запровадило екстрений план «Килим» — небо над регіоном було повністю закрите, а десятки пасажирських авіарейсів скасовані чи перенаправлені на далекі запасні аеродроми.

Вибухи на Московському нафтопереробному заводі

Головною і найболючішою точкою цього повітряного удару для Кремля став знаменитий Московський нафтопереробний завод (НПЗ), розташований у міському районі Капотня. Кілька українських ударних безпілотників філігранно оминули залишки протиповітряної оборони і влучили безпосередньо в технологічні установки підприємства.

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На території цього стратегічного заводу миттєво спалахнула масштабна пожежа найвищого рангу складності. Один за одним там почали вибухати гігантські резервуари з готовими нафтопродуктами. Очевидці зняли цікавий для москвичів момент, коли від чергового потужного вибуху величезна залізна кришка палаючого резервуара на великій швидкості злетіла високо в повітря над промисловою зоною.

У Москві палає НПЗ

Варто підкреслити, що це вже далеко не перше успішне влучання наших безпілотних комплексів у Московський нафтопереробний завод. Буквально два дні тому столиця країни-агресорки вже перебувала під ударами аналогічних дронів. Тоді тамтешня мерія та пропагандисти спочатку суворо замовчували та приховували інформацію про ураження НПЗ, проте через колосальні масштаби задимлення владі все ж довелося офіційно визнати факт прильоту.

Паливний колапс: Кремль змушений купувати бензин в Азії

Систематичні та точкові атаки на російські нафтобази та нафтопереробні заводи протягом останніх місяців стали невід’ємною і регулярною частиною стратегічної кампанії України зі знищення енергетичної та військової інфраструктури ворога. Логіка цих дій абсолютно прозора — саме надприбутки від продажу сирої нафти та палива щодня фінансують, забезпечують та підживлюють криваву війну проти України.

Регулярні та точні удари Сил оборони по російських НПЗ вже дали свій відчутний економічний результат — вони офіційно призвели до початку глобальної паливної кризи всередині самої Росії. Власного виробництва бензину високої якості агресору тепер катастрофічно не вистачає навіть для покриття внутрішніх цивільних та військових потреб.

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Дійшло до історичного прецеденту: тепер Москва офіційно змушена терміново імпортувати дефіцитний бензин з азійських країн. Оскільки залізничні колії перевантажені військовою технікою, доставляти паливо до Росії планують виключно великими морськими танкерами. Прибуття першої великої партії азійського бензину до одного із західних морських портів країни-агресорки очікується вже до кінця поточного місяця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: В Москві ПАЛАЄ та ВИБУХАЄ! БАВОВНА в Криму! Зеленський в Брюсселі! | ТСН 10:00 18 червня

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