«Плевок в лицо»: Мартыновская снова в центре скандала из-за заявления о женах погибших воинов и секс-игрушки

Ольга Мартыновская

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Украинская шеф-повар Ольга Мартыновская снова оказалась в центре скандала. В интервью Маше Ефросининой она отметилась циничным заявлением о женах погибших воинов, которые якобы вынуждены использовать игрушки для взрослых для удовлетворения сексуальных потребностей. Эти слова взбудоражили украинское общество, а также тон, в котором она это сказала.

Подробнее о новом скандальном заявлении Мартыновской и реакции Сети — читайте в материале ТСН.ua.

Циническое заявление Мартинской о женах погибших Героев

Ведущая спросила Мартыновскую, как она относится к соло-сексу на фоне роста популярности. Она ответила, что ей это отзывается, и в этом контексте решила посочувствовать женам погибших воинов, что они остаются без мужчин, а потому вынуждены пользоваться секс-игрушками.

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«Больно, что эта статистика увеличилась. И покупки выросли от того, что жены остаются одинокими, потому что их мужья погибают, или что они на службе. Поэтому им приходится удовлетворять себя, хотя ничего не заменит настоящее, тепленькое, классное тело рядом», — сказала она и засмеялась.

На общественную критику ни Мартыновская, ни Ефросинина пока не отреагировали.

Реакция Сети

В Сети Threads это заявление вызвало негодование и непонимание. Они пишут, что у Мартыновской нет эмпатии, поскольку она с улыбкой на лице рассказывает и об издевательствах над животными, и об использовании секс-игрушек женами погибших воинов. Украинцы называют это «плевком в лицо» вдов.

Нет, это не кажется, что она лишена эмпатии, так и есть — психопатке Мартыновской животных не жалко, чувств жен погибших воинов тоже. Это просто пазлы одного портрета, да и интервью не зря называется «я не умею строить отношения», ой не зря».

Как это все можно было связать в одно предложение вообще. Потерю мужчины и… Отвратительно и как-то не здорово даже. Особенно этот смех в конце».

«Вроде бы ничего такого не сказала, все взрослые люди и все все понимают, но сказать простую и понятную вещь так, чтобы от этого тошнило — это отдельный талант. Прослушала дважды, надеясь, что я просто от котиков не отошла, но нет».

«И, собственно, ничего такого нет в разговорах по сатисфаеру, но зачем в свои хи-хи совать (по-другому не скажешь) то, что есть сегодняшняя боль многих. И многих людей».

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Пользователи призвали отреагировать на телеканал СТБ, где транслируют известную программу «МастерШеф».

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«Если вы никак не отреагируете, вас будут проклинать тысячи людей. Существо без эмпатии и мозгов не может повлиять на других, оно не должно быть медийным. Делайте что-нибудь уже».

Однако есть те, кто встал на защиту шеф-повара. Они утверждают, что те извратили слова Мартыновской.

«О котах — это был, конечно, трэш. Сейчас она сказала иначе, а вы извращены. Она сказала, что ей жаль, что причиной увеличения спроса на сатисфайеры является то, что мужчины в армии. А кому не жалко, что мужчины вынуждены воевать? О теплом теле она говорит дальше, и это отождествляется любым партнером, а не именно с военным».

Мучительная реакция жен убитых военных

На циничное заявление Мартыновской отреагировали супруги убитых военнослужащих. Они поражены превосходством шеф-повара.

«Я — вдова. Я не знаю, как описать словами свои ощущения, потому что то, что я сейчас испытываю, невозможно объяснить… *** нуты», — написала дома Виктория Глазунова в Threads.

В ответ украинцы выразили уважение ее погибшему мужчине:

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«Они обе без мозгов в голове, больные люди. Светлая память вашему мужу. Искренние соболезнования.

Мои соболезнования и понимания (тоже вдова)

Держитесь, конечно тяжело, но не обращайте внимание на таких притруше.

Не все такие отражены в стране… Павшим военным — вечный почет».

Скандал вокруг Мартыновской об издевательствах над животными

Ранее в Сети разгорелся скандал из-за заявления Мартынской об издевательствах над котом. Во время интервью телеведущей Маше Ефросининой, повар, вспоминая детство, заявила, что якобы «бросала кошек через крышу» и «привязывала петарды к их хвостам». Эта откровенная история Ольги Мартыновской вызвала у украинцев очень отрицательную реакцию.

После общественной огласки первой отреагировала Ефросинина, заявившая, что слова гости были неудачной «гиперболой», а не описанием реальных событий. Также ведущая подчеркнула, что ни она, ни Мартыновская не поддерживают жестокое обращение с животными, а скандальный отрывок из выпуска удалили.

Комментируя свои слова, сказанные в интервью, Мартыновская заверила подписчиков, что на самом деле никогда не издевалась над животными, а ее слова были просто вырваны из контекста метафорами хулиганского детства. Она добавила, что главной ее ошибкой стала неспособность просчитать общественное влияние и публичность обязывает к большему самоконтролю.

В UAnimals отреагировали мгновенно и подчеркнули, что жестокость к животным не может являться частью «теплых ностальгических воспоминаний».

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