Мобилизованный после смерти отца вернулся к гражданской жизни: его задержали и строго наказали

В Украине приговорили военного, который ушел в СОЧ

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В Николаевской области к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили мобилизованного, который самовольно покинул воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре Арбузинского районного суда Николаевской области.

Мужчина ушел в СОЧ после смерти отца

Согласно официальным материалам судебного дела, обвиняемый, уроженец Винницы, был призван в ряды Вооруженных Сил Украины в начале лета 2024 года — на основании указа президента «О всеобщей мобилизации». Его направили на службу в качестве водителя механизированного отделения одной из воинских частей. С этого момента мужчина официально приобрел статус военнослужащего со всеми соответствующими обязанностями, требованиями Военной присяги и уставов ВСУ. До определённого момента солдат должным образом выполнял возложенные на него задачи в условиях чрезвычайного положения.

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Ситуация изменилась в конце января 2025 года. Командование воинской части предоставило солдату официальный краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам. Впоследствии, в связи с трагическим событием — смертью родного отца, продолжительность отпуска была законно продлена ещё на 5 дней — до 30 января 2025 года.

Уже на следующий день, 31 января, военнослужащий должен был прибыть к месту временной дислокации своего подразделения. Однако в оговоренный срок солдат на службу не явился, выбрав путь умышленного уклонения от исполнения воинского долга. Вместо возвращения на фронт он уехал домой, где проводил время по своему усмотрению, никак не связывая его с армией.

Военнослужащего в СОЧ задержала полиция

Пребывание за пределами воинской части длилось более трёх с половиной месяцев. Лишь в середине мая 2025 года во время патрулирования улиц мужчину задержали сотрудники Национальной полиции и доставили в органы Военной службы правопорядка (ВСП). После этого он лично обратился с заявлением в Николаевскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона, заявив о «искреннем раскаянии». Его временно перевели в резервную воинскую часть, однако надлежащих выводов для себя солдат не сделал.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, эта неявка на службу стала лишь одним из звеньев в цепочке правонарушений обвиняемого:

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25 сентября 2025 года приговором Тростянецкого районного суда Винницкой области он уже был осужден за аналогичное уголовное правонарушение по ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление части или места службы) к 5 годам лишения свободы;

10 февраля 2026 года Винницкий городской суд вынес ему ещё один приговор — уже по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное производство или хранение наркотических средств), назначив окончательное наказание в виде 5 лет и 1 месяца тюремного заключения.

На судебном заседании в Арбузинке обвиняемый полностью признал свою вину в связи с эпизодомявки из отпуска, не оспаривал никаких дат или географических обстоятельств и вновь заявил, что раскаивается в содеянном. Однако суд отнесся к этим словам с юридическим скептицизмом.

Почему суд категорически отказался признать «искреннее раскаяние»

Проанализировав личность подсудимого в соответствии со ст. 65 и ст. 66 УК Украины, суд пришел к выводу об полном отсутствии обстоятельств, смягчающих его наказание:

«Настоящее, искреннее раскаяние обязательно предполагает не только формальное признание лицом самого факта совершения преступных действий на скамье подсудимых. Это должно быть подлинное, откровенное признание своей глубокой вины, искреннее сожаление о содеянном и решительное внутреннее осуждение своего прежнего противоправного поведения. Главное — это желание лица своими действиями исправить негативные последствия содеянного. Из материалов данного уголовного производства ясно следует, что сразу после того, как в мае 2025 года мужчина сообщил правоохранителям об уклонении от службы, он уже через несколько дней — 25 мая 2025 года — вновь совершил аналогичное преступление и не явился на службу, за что получил свой первый приговор в Винницкой области. Никаких сведений о реальной последующей внутренней переоценке своих действий материалы дела не содержат», — говорится в материалах суда.

Кроме того, Фемида учла, что по месту непосредственного прохождения военной службы в механизированном батальоне солдат характеризовался исключительно с негативной стороны, а командование составило официальное заключение о его полной служебной несоответствии занимаемой должности водителя.

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Приговор суда

Учитывая высокую степень тяжести совершенного правонарушения, которое в условиях полномасштабной войны относится к категории тяжких преступлений, суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины. По данному конкретному эпизоду судья назначил наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Поскольку данное преступление было совершено военнослужащим ещё до вынесения ему предварительного приговора Винницким городским судом от 10 февраля 2026 года, судьи применили специальные правила, предусмотренные ч. 4 ст. 70 УК Украины (назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений). Путем поглощения менее строгого предыдущего срока (5 лет и 1 месяц) более строгим новым сроком суд определил окончательный приговор»: «Назначить осужденному реальное отбывание наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет и 3 месяца».

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