Смілянський проти НБУ: регулятор розкрив деталі історії щодо керівника "Укрпошти"

НБУ відповів на звинувачення Смілянського / © УНІАН

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У НБУ заперечили зв’язок між повідомленням про рішення щодо звільнення Смілянського та проєктом банку «Укрпошти».

У пресслужбі НБУ журналістам ZN.UA повідомили, що адміністративне провадження щодо невідповідності очільника компанії професійним вимогам розпочалося ще в листопаді 2025 року.

У НБУ відповіли Смілянському на звинувачення у «зведенні рахунків»

За даними НБУ, поштовий оператор ніколи не подавав повного офіційного пакета документів для створення фінансової установи чи отримання банківської ліцензії. Тому жодних рішень з цього приводу НБУ не ухвалював. Поточний стан «Укрпошти» також не дозволяє реалізувати створення банку.

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«Станом на сьогодні відсутні об’єктивні передумови для реалізації такого проєкту в найближчій перспективі. Зокрема, компанією не сформовано належний капітал для банківської діяльності, відсутня затверджена стратегія розвитку компанії, а система корпоративного управління „Укрпошти“ досі не приведена у відповідність до належних стандартів, включно з питанням формування повноцінної незалежної наглядової ради», — відповіли в НБУ.

Перед цим Комітет НБУ з питань нагляду визнав Ігоря Смілянського непридатним для виконання своїх обов’язків керівника «Укрпошти».

Регулятор зобов’язав «Укрпошту» відсторонити Смілянського, який керує підприємством десять років, упродовж п’яти днів.

Протистояння між НБУ та «Укрпоштою» триває з березня 2026 року. Спершу НБУ оштрафував «Укрпошту» за ненадання звітів про засідання наглядової ради та заявив про надмірну концентрацію повноважень у руках Смілянського.

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Попри те, що компанія сплатила штраф, Смілянський назвав дії НБУ тиском. Пізніше в НБУ заявили, що Смілянський намагається дискредитувати установу.

Як Смілянський відреагував на заяву НБУ про свою профнепридатність

Нагадаємо, Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає професійним вимогам, і зажадав від Міністерства розвитку громад та територій протягом п’яти днів відсторонити його від посади.

Смілянський назвав це рішення упередженим використанням службового становища для зведення особистих рахунків головою НБУ Андрієм Пишним. На думку очільника «Укрпошти», справжньою метою регулятора є спроба заблокувати запуск поштового банку, до створення якого компанія підійшла впритул, маючи прибуток та понад 2 мільярди гривень власного капіталу.

Смілянський звинуватив НБУ у вибірковій кадровій політиці. Наразі «Укрпошта» продовжує працювати без змін, а її юридичний департамент уже формує стратегію захисту. Крім того, Смілянський заявив про намір судитися з виконавцями та замовниками цього рішення в українських і міжнародних судах за завдання шкоди репутації.

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Через те, що примусова зміна лідера держпідприємства та тиск регулятора безпосередньо впливають на чинні міжнародні угоди, керівництво «Укрпошти» готує термінову комунікацію з МВФ та ЄБРР, з якими підписано кредитні договори на десятки мільйонів євро.

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