Трамп дав таємний наказ щодо України: про що розпорядився президент США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Українські військові можуть використовувати для ударів по Криму технології американських компаній. Ба більше, це міг бути таємний наказ від президента США Дональда Трампа.

Таку думку озвучив австрійський полковник Маркус Райснер, пише NTV.

На його думку, Україна планує знову атакувати логістично важливий для окупантів Кримський міст. Він вважає, що для цього буде використано штучний інтелект. Наприклад, у системах середньої дальності, таких як безпілотники Hornet.

Реклама

«Я переконаний, що Україна зараз отримує величезну підтримку від великих американських технологічних компаній на різних рівнях», — сказав він.

Австрійський полковник каже, що впізнає «підпис так званих технічних братів Трампа»:

колишнього генерального директора Google Еріка Шмідта, який є інвестором у «Hornet», що займається виробленням ударних далекобійних дронів-камікадзе літакового типу.

гендиректор Palantir Алекс Карп, чия компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення.

«Також буде мандат від президента США Дональда Трампа для таких людей, як Шмідт, генеральний директор Palantir Алекса Карпа та інших, хто взяв на себе завдання підтримки України», — зазначив він.

Райснер пояснив, що йдеться про програмне забезпечення Maven від Palanti. Воно дозволяє Україні визначати місцезнаходження позицій російської протиповітряної оборони та планувати свої операції.

Реклама

Також він згадав минулу підтримку з боку Ілона Маска через його супутникову мережу Starlink.

Крим ізолюють — останні новини

У вівторок, 23 червня, Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з партизанами завдали удару та повністю знищили стратегічний залізничний міст окупантів через Північнокримський канал. Він був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів для російської армії на півдні України.

Через систематичні атаки у Криму паніка. Цього літа поїздка російських туристів до півострова, де вони любили відпочивати, більше нагадує виїзд у зону бойових дій. Росіяни змушені пакувати каністри з бензином та запасатися їжею ще вдома. Також є проблеми із енерго-/водопостачанням.

Новини партнерів