Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле нервно отреагировали на удары беспилотников по Москве. Российские чиновники в традиционной для себя манере снова пригрозили Украине.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют, что спикер «фюрера» Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров признали факт украинских ударов по Москве 18 июня и начали создавать информационные условия для продления и усиления пакетов ударов по Украине.

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Песков заявил, мол, российские средства противовоздушной обороны работают хорошо, «несмотря ни на что». По всей вероятности, он имел в виду большое количество запущенных украинских беспилотников. Он также заявил, что Россия будет продолжать наносить регулярные удары по Украине.

В то же время российские милблогеры и ультранационалистическое сообщество отмечают успехи их ПВО, выражая сильное разочарование гражданами РФ, которые «взрывали оперативную безопасность», когда публиковали в Интернете видеозаписи удара и его последствий.

Кроме того, так называемые милблогеры еще и критиковали российское командование, потому что оно не инвестирует в средства противовоздушной обороны против малых целей, таких как БПЛА. Они также призывали к большему участию России в военных усилиях и поощряли продолжение атак по украинским городам спровоцировать массовый выезд людей оттуда.

Кремль, вероятно, использует украинские удары по Москве 18 июня, чтобы оправдать неоднократные разрушительные широкомасштабные пакеты ударов России по Украине. Однако российские военные уже значительно усиливали свою ударную кампанию против Украины задолго до того, как Киев совершил эту атаку», — отмечают американские специалисты.

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Атака на Москву — реакция РФ

В администрации «фюрера» Владимира Путина очень занервничали из-за ударов по Москве, но в целом атаку комментируют не охотно. Спикер Кремля Дмитрий Песков вслед за Министерством обороны хвастался якобы «высокими показателями работы сил ПВО».

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев разразился радикальными заявлениями. Он дерзко призвал власти «начать воевать всерьез», пригрозив новыми бомбардировками по логистике, мостам, тоннелям и железной дороге.

Дата публикации 20:40, 18.06.26 Количество просмотров 101 Новость дня! Масштабная атака на Москву! Горит НПЗ, у россиян паника и дефицит топлива

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