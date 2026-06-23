Норвегия с дублем Холанда одолела Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Норвегия — Сенегал / © Associated Press

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Сборная Норвегии обыграла команду Сенегала в матче второго тура группы I чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "MetLife Stadium" в американском городе Ист-Резерфорд завершился со счетом 3:2 .

Норвежцы открыли счет в конце первого тайма — гол забил Маркус Педерсен.

Норвегия — Сенегал / © Associated Press

На старте второго тайма Норвегия увеличила свое преимущество — на 48-й минуте отличился Эрлинг Холанд, которому ассистировал Мартин Эдегор.

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Норвегия — Сенегал / © Associated Press

На 53-й минуте Исмаила Сарр сократил отставание сенегальцев, воспользовавшись передачей Садио Мане.

Норвегия — Сенегал / © Associated Press

Но уже на 58-й минуте Голанд оформил дубль с передачи Патрика Берга, восстановив преимущество норвежской команды в два мяча.

Норвегия — Сенегал / © Associated Press

Для звездного форварда "Манчестер Сити" это третий и четвертый голы на ЧМ-2026. В первом туре Холанд также оформил дубль, дважды забив в ворота Ирака.

Сейчас Эрлинг делит второе место в списке лучших голеадоров нынешнего Мундиаля с французом Килианом Мбаппе. Возглавляет бомбардирскую гонку аргентинец Лионель Месси (5 мячей), который также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

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В конце поединка на 90+3-й минуте Сарр оформил дубль, но это не помогло сборной Сенегала избежать поражения.

Норвегия — Сенегал / © Associated Press

В стартовом туре этой группы Норвегия разбила Ирак (4:1), а Сенегал проиграл Франции (1:3).

В другом поединке 2-го тура квартета I сборная Франции с дублем Мбаппе разгромила команду Ирака (3:0).

После второго тура Норвегия и Франция (по 6 очков) обеспечили себе выход в плей-офф. Сенегал и Ирак пока остаются без зачетных баллов.

В заключительном третьем туре Норвегия сыграет с Францией, а Сенегал сразится с Ираком. Оба поединка состоятся 26 июня, в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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