Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла в боевую ничью с Уругваем на ЧМ-2026

Уругвай — Кабо-Верде / © Associated Press

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Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла в боевую ничью с командой Уругвая в матче второго тура группы H чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Hard Rock Stadium" в американском Майами завершился со счетом 2:2 .

Команда Кабо-Верде открыла счет на 21-й минуте благодаря голу Кевина Ленини.

На 44-й минуте уругвайцы отыгрались усилиями Максимильяно Араухо, а уже на 45+6-й минуте Агустин Каннобио вывел южноамериканцев вперед.

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Однако во втором тайме африканская команда сумели восстановить паритет в игре — на 61-й минуте Элиу Варела забил гол, который принес Кабо-Верде ничью.

На 68-й минуте Уругвай мог вырвать победу, но гол Максимильяно Араухо после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

В стартовом туре сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с Испанией (0:0), а Уругвай поделил очки с Саудовской Аравией (1:1).

В другом матче 2-го тура группы H сборная Испании разбила Саудовская Аравия (4:0).

После второго тура Испания (4 очка) возглавляет этот квартет. Уругвай и Кабо-Верде имеют по 2 балла. Саудовская Аравия с одним пунктом занимает последнюю строчку.

В заключительном третьем туре Кабо-Верде сыграет с Саудовской Аравией, а Уругвай сразится с Испанией. Оба поединка состоятся 27 июня, в 03:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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