Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен оказалась под следствием из-за секретного группового чата с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими ведущими европейскими политиками.

Об этом говорится в письме омбудсменки ЕС Весы Анжинью, которое направила в Европейскую Комиссию.

Кто из лидеров ЕС был в чате и почему начали расследование

В чате также были президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и недавно объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Реклама

По данным издания Berliner Zeitung, причиной расследования стал отказ Еврокомиссии предоставить доступ к переписке в закрытом чате с лидерами Европы.

О групповом чате впервые сообщил портал Politico. Тогда голландская следственная организация Follow the Money (FTM) пригласила переписку между фон дер Ляен и главами государств и правительств, но Комиссия отклонила запрос.

Там ответили, что обнародование публикации закрытых чатов «повредит международным отношениям ЕС (и его государств-членов) с третьими странами». По сообщениям СМИ, в переписке, в частности, обсуждались вопросы взаимодействия лидеров Европы с президентом США Дональдом Трампом.

Анжинью отметила, что встреча между представителями Комиссии и Офиса омбудсмена запланирована на середину июля. Ожидается, что расследование продлится несколько месяцев.

Реклама

Переговоры Украины и ЕС — последние новости

Напомним, что крайняя коммуникация между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен состоялась 16 июня 2026 года. Тогда они обсудили финансовую поддержку, график открытия переговорных кластеров и ужесточение санкций против России.

А в апреле 2026 года Урсула фон дер Ляен сделала заявление по Украине после встречи с Зеленским. Глава Еврокомиссии выразила поддержку интеграции Украины в Европейский Союз и отметила выполнение критериев членства и реформ.

Новости партнеров