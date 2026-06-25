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Украинские военные продемонстрировали уникальную машину: таких в мире всего 12 — что она умеет
Украине понадобится не менее 10 лет для полного разминирования территорий. Как искусственный интеллект и новейшие шведские машины очищают украинскую землю — в репортаже ТСН.ua.
Украине понадобится не менее десяти лет, чтобы полностью разминировать территорию. Об этом заявляют международные эксперты по противоминной деятельности.
Как современные технологии помогают очищать украинские земли от мин и снарядов — продемонстрировали на одном из полигонов. Тестировались машины, наземные роботизированные комплексы (НРК) и коптеры с датчиками, которые с помощью искусственного интеллекта создают карту скрытой опасности.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.
Какая уникальная техника занимается разминированием в Украине
Гигантская машина вспахивает землю, вытаскивая на поверхность спрятанные мины. Мощный взрыв — и дым окутывает технику. А уже через минуту она продолжит работу.
«Киловат», командир отделения механизированного разминирования 47-й отдельной инженерной бригады: «Эта машина — лучшая для разминирования на планете Земля».
Техника шведского производства, таких в мире всего 12, рассказывают саперы. И она уже несколько лет разминирует украинские поля, дороги и леса. Кабина водителя защищена броней, стекло выдерживает выстрелы из снайперских винтовок.
«Киловат», командир отделения механизированного разминирования 47-й отдельной инженерной бригады: «Машина применяется в очень густой растительности. Если обычным саперам требуются недели, чтобы разминировать эту территорию вручную, то эта машина делает это за считанные часы. За время разминирования она очистила более тысячи гектаров — это как тысяча футбольных полей».
Дроны с искусственным интеллектом: обследование гектара за 15 минут
Где искать мины и снаряды — подсказывают дроны со специальными датчиками. Вот так они пролетают над полями и сканируют опасность под землей.
Михаил Писарский, представитель компании, занимающейся разработкой систем разминирования: «Имея дрон, вам не нужно выходить в поле. Он может улететь на сотни метров и собирать эти данные, а с помощью искусственного интеллекта их обработать и отобразить на карте. И вы видите, где безопасно, а где опасно».
Искусственный интеллект предупреждает даже о том, какой именно вид взрывчатки скрывается под землей. И это значительно ускоряет процесс.
Михаил Писарский, представитель компании, занимающейся разработкой систем разминирования: «Если обычный сапер за день может обследовать примерно 10 квадратных метров, то мы за 15 минут с помощью такого дрона можем обследовать целый гектар».
Пока на полигоне продолжаются испытания, раздаётся очередной взрыв. Максим Добрянский — ветеран, бывший командир стрелковой роты, а ныне эксперт по противоминной деятельности. Он искренне радуется появлению такой техники, ведь на собственном опыте ощутил последствия вражеского минирования.
Максим Добрянский, ветеран, эксперт по противоминной деятельности: «Я иду первым, за мной — пятеро мужчин на расстоянии. Наступаю на противопехотную мину, отлетаю и чувствую эту боль. Я считаю, что эта техника довольно крутая. Нам не нужно туда заходить — эти роботы всё прочистили».
Огромные потери для экономики и международный опыт
Украина превратилась в самое большое минное поле на планете, утверждают эксперты, и это наносит колоссальный ущерб экономике. Ежегодно государство теряет миллиард долларов только из-за заминированных земель, отмечают в профильном министерстве.
Игорь Безкаравайный, заместитель министра экономики Украины: «Это те потери, которые мы несем из-за того, что сельскохозяйственные земли заблокированы и не используются. Сельскохозяйственные земли, которые конкретно загрязнены — сейчас эта цифра достигает около 50 тысяч гектаров. Поле среднего размера, которое мы видим, когда едем вдоль дороги, — это примерно 100 гектаров».
Использование новейших технологий может ускорить разминирование в десятки раз, — говорит британец Бен Ларк. Он уже более 30 лет занимается этой деятельностью в Афганистане, Камбодже, Боснии и других странах.
Бен Ларк, руководитель программы ПРООН по противоминной деятельности в Украине: «В таких странах, как Афганистан, гуманитарное разминирование началось ещё в 1991 году, и до сих пор это очень масштабная программа. Однако сейчас наблюдается стремительное развитие технологий, которые помогут Украине разминировать территории значительно быстрее».
Территория Украины, усеянная российскими минами и снарядами, по площади равна территории Греции. Поэтому, как предупреждают эксперты, даже с применением новейших технологий для полной очистки территории потребуется не менее 10 лет.
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