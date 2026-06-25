ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
435
Время на прочтение
3 мин

Украинские военные продемонстрировали уникальную машину: таких в мире всего 12 — что она умеет

Украине понадобится не менее 10 лет для полного разминирования территорий. Как искусственный интеллект и новейшие шведские машины очищают украинскую землю — в репортаже ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Мария Кужик Мария Кужик
Комментарии
На разминирование Украины уйдет 10 лет

На разминирование Украины уйдет 10 лет / © Министерство обороны Украины

Украине понадобится не менее десяти лет, чтобы полностью разминировать территорию. Об этом заявляют международные эксперты по противоминной деятельности.

Как современные технологии помогают очищать украинские земли от мин и снарядов — продемонстрировали на одном из полигонов. Тестировались машины, наземные роботизированные комплексы (НРК) и коптеры с датчиками, которые с помощью искусственного интеллекта создают карту скрытой опасности.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Какая уникальная техника занимается разминированием в Украине

Гигантская машина вспахивает землю, вытаскивая на поверхность спрятанные мины. Мощный взрыв — и дым окутывает технику. А уже через минуту она продолжит работу.

«Киловат», командир отделения механизированного разминирования 47-й отдельной инженерной бригады: «Эта машина — лучшая для разминирования на планете Земля».

Техника шведского производства, таких в мире всего 12, рассказывают саперы. И она уже несколько лет разминирует украинские поля, дороги и леса. Кабина водителя защищена броней, стекло выдерживает выстрелы из снайперских винтовок.

Автомобиль для разминирования / © ТСН

Автомобиль для разминирования / © ТСН

«Киловат», командир отделения механизированного разминирования 47-й отдельной инженерной бригады: «Машина применяется в очень густой растительности. Если обычным саперам требуются недели, чтобы разминировать эту территорию вручную, то эта машина делает это за считанные часы. За время разминирования она очистила более тысячи гектаров — это как тысяча футбольных полей».

Дроны с искусственным интеллектом: обследование гектара за 15 минут

Где искать мины и снаряды — подсказывают дроны со специальными датчиками. Вот так они пролетают над полями и сканируют опасность под землей.

Михаил Писарский, представитель компании, занимающейся разработкой систем разминирования: «Имея дрон, вам не нужно выходить в поле. Он может улететь на сотни метров и собирать эти данные, а с помощью искусственного интеллекта их обработать и отобразить на карте. И вы видите, где безопасно, а где опасно».

Искусственный интеллект предупреждает даже о том, какой именно вид взрывчатки скрывается под землей. И это значительно ускоряет процесс.

Михаил Писарский, представитель компании, занимающейся разработкой систем разминирования: «Если обычный сапер за день может обследовать примерно 10 квадратных метров, то мы за 15 минут с помощью такого дрона можем обследовать целый гектар».

Пока на полигоне продолжаются испытания, раздаётся очередной взрыв. Максим Добрянский — ветеран, бывший командир стрелковой роты, а ныне эксперт по противоминной деятельности. Он искренне радуется появлению такой техники, ведь на собственном опыте ощутил последствия вражеского минирования.

Максим Добрянский, ветеран, эксперт по противоминной деятельности: «Я иду первым, за мной — пятеро мужчин на расстоянии. Наступаю на противопехотную мину, отлетаю и чувствую эту боль. Я считаю, что эта техника довольно крутая. Нам не нужно туда заходить — эти роботы всё прочистили».

Огромные потери для экономики и международный опыт

Украина превратилась в самое большое минное поле на планете, утверждают эксперты, и это наносит колоссальный ущерб экономике. Ежегодно государство теряет миллиард долларов только из-за заминированных земель, отмечают в профильном министерстве.

Игорь Безкаравайный, заместитель министра экономики Украины: «Это те потери, которые мы несем из-за того, что сельскохозяйственные земли заблокированы и не используются. Сельскохозяйственные земли, которые конкретно загрязнены — сейчас эта цифра достигает около 50 тысяч гектаров. Поле среднего размера, которое мы видим, когда едем вдоль дороги, — это примерно 100 гектаров».

Использование новейших технологий может ускорить разминирование в десятки раз, — говорит британец Бен Ларк. Он уже более 30 лет занимается этой деятельностью в Афганистане, Камбодже, Боснии и других странах.

Бен Ларк, руководитель программы ПРООН по противоминной деятельности в Украине: «В таких странах, как Афганистан, гуманитарное разминирование началось ещё в 1991 году, и до сих пор это очень масштабная программа. Однако сейчас наблюдается стремительное развитие технологий, которые помогут Украине разминировать территории значительно быстрее».

Территория Украины, усеянная российскими минами и снарядами, по площади равна территории Греции. Поэтому, как предупреждают эксперты, даже с применением новейших технологий для полной очистки территории потребуется не менее 10 лет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Трамп оценил успех Украины! Втягивание Беларуси в войну! Землетрясение в Венесуэле | ТСН ДЕНЬ 25 июня

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
435
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie