Бывшая жена Остапчука ответила на упреки по поводу личной жизни: "Такая „классная“, а никто не берет замуж?"

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

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Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк рассказала об одиночестве женщин, личном выборе в отношениях и развеяла миф о том, что незамужнюю женщину якобы просто «никто не выбирает».

После смены фамилии на девичью Кристина Горняк затронула тему, которая регулярно поднимается в её комментариях. 39-летняя блогерша решила поговорить об общественных стереотипах. Особое внимание она уделила взглядам на женщин без пары. По словам Кристины, многие неправильно трактуют их статус. Она объяснила, что одиночество не всегда означает отсутствие внимания или возможностей. Иногда это сознательное решение человека, который знает свои границы.

«Самый странный миф, который до сих пор жив, но вызывает у меня смех до слёз: если женщина одна — значит, её не выбрали… Мне часто пишут: а почему же вы такая „классная“, а никто не берет замуж снова?!», — поделилась Горняк.

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Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Блогерша подчеркнула, что общество часто воспринимает женское одиночество через призму ложного представления о «отказе мужчин». По её мнению, женщина также имеет право быть той, кто принимает решения и определяет, какие отношения ей подходят.

«Почему, когда женщина не состоит в отношениях, большинство людей автоматически думают, что проблема в том, что её не берут? Почему никому не приходит в голову, что женщина может отказываться от отношений не потому, что её не приглашают, а потому, что ей это не подходит?», — написала она.

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Кристина добавила, что причины отказа от отношений могут быть самыми разными — от несовместимости характеров и взглядов до разного ритма жизни и ощущения комфорта рядом с человеком. Она призвала не принижать женский выбор и не воспринимать его как «проблему».

«А ещё я обожаю, когда говорят, что право мужчин выбирать — это норма, а если выбирает женщина, то сразу у неё завышенные стандарты!… Да и вообще, кто сказал, что быть выбранной важнее, чем выбирать? Для меня — нет. Что скажете?», — обратилась Горняк к своим подписчикам.

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Напомним, Кристина Горняк ранее состояла в браке с шоуменом Владимиром Остапчуком. После разрыва их отношений блогер раскрыла сумму компенсации, полученной от государства за общий разрушенный дом в результате нападения РФ.

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