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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Кропивницком двух барсуков спасли из ловушки: среди них — беременная самка (фото, видео)

Среди спасенных барсуков есть самка, которая вынашивает детенышей.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Барсуки

Барсуки

В Кропивницком спасатели помогли двум барсукам, которые упали в недействующий колодец и не могли самостоятельно выбраться. Их жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Детали спасения бликов

Животных случайно обнаружили работники водного хозяйства при обследовании коммуникаций. По словам специалистов, барсуки были истощены и обезвожены, вероятно, проведя в ловушке несколько дней.

К спасательной операции присоединились сотрудники ГСЧС и специалисты реабилитационного центра. Они осторожно подняли животных на поверхность и оказали им необходимую помощь.

Среди спасенных оказалась беременная самка, которая вскоре должна родить малышей.

«После осмотра, воды, пищи и помощи барсуки восстановили силы и вернулись в дикую природу», — завершили в ГСЧС.

Порятунок борсуків

Напомним, в Одессе двух кошек замуровали в подвале жилого дома, где они провели около двух месяцев. Животных подкармливала пожилая местная жительница, однако из-за узких отверстий не могла передать им воду. После многочисленных обращений к коммунальщикам и огласке ситуации на место прибыли волонтеры, освободившие кошек из ловушки. Благодаря неравнодушным людям животных удалось спасти и вернуть на свободу.

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Дата публикации
Количество просмотров
59
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