В Одессе замуровали кошек в подвале дома: кто их спас

В Одессе замуровали кошек в подвале дома: кто их спас

Животных кормила горожанка.

В Одессе двоих кошек закрыли в подвале жилого дома. Животные находились там два месяца.

Об этом сообщили в местном Телеграмме-канале.

В сообщении говорится, что коты буквально сидели там за решеткой. Одна из пожилых местных жительниц бросала им еду. Но воду передать не могла, потому что отверстия слишком узкие.

По словам женщины, в ЖЭК не реагировали на обращение. После общественного резонанса к месту приехали добровольцы, которые помогли несчастным животным выбраться из плена.

Напомним, в Одессе двое мужчин и девушка спасли пса, который упал в щель между двумя домами и не мог самостоятельно выбраться оттуда в течение недели.

А в Херсоне девушка хотела снять с дерева кота, но не смогла слезть на землю. Ей помогли спасатели.

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