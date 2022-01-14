Народные приметы, обряды и обычаи 14 января 2022

На Новый год прибавляется день на заячий скок.

14 января церковь и верующие чтят память обрезания Господня, святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси, мученика Василия Анкирского, святой Эмилии, матери святителя Василия.

14 января: церковный праздник

Обрезание Господне – евангелистское событие совершения над Младенцем Иисусом иудейского обряда обрезания, а также один из древнейших и важнейших церковных праздников, отмечаемый в воспоминание этого события христианами Католической и Православной церквей.

Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви начинаются с IV века. На восьмой день после рождения младенца Иисус, по законам Ветхого Завета, принял обрезание, установленное для всех младенцев еврейских мужского пола в знак Завета Бога с праотцом Авраамом и еврейским народом.

14 января: народные традиции

На Старый Новый год приходится праздник Василия, считавшегося покровителем земледелия. Вот почему на рассвете годилось засевать зерном дома. В большинстве своем это делали подростки. В тех селах, где была церковь, засевали после утренней службы, а где не было — на рассвете. Родители будили своих сыновей (традиционно засевали только мальчики, а девочки только щедровали). Одеться, дети брали специально выплетенную, одаривали ребят деньгами, и тогда они, начиная с крайней хаты, обегали соседские дома. Каждый пытался первым засеять и получить лучший подарок. Опаздывающим давали только блины и пироги.

14 января: что следует делать

Первых посевальников хозяйка сажала на пороге и разувала, чтобы дома лучше куры неслись, а хозяин тем временем шел с кочергой в сад и сгонял кур, чтобы начинали скорей нестись. Кроме индивидуальных, были и оптовые посевальщики, так называемые общества. Они выбирали из себя старшего.

На Новый Год в Поднестровье ребята ходили у реки с туром, припеваючи: "Ой туре, туре, небоже, ой обернись и поклонись!", извещая тем самым о зимнем солнцестоянии. Ведь астрономически это время, когда солнце уже возвращало на лето. В этот день считалось честью приветствовать всех Василей. Кое-где выносили во двор дидуха и сжигали его, что символизировало начало Нового года.

14 января: украинские народные приметы

На Новый год прибавляется день на заячий скок.

Василий вечер добавляет день на куриную ножку.

На Василия вечер ведьмы воруют луну.

14 января: что нельзя делать

По евангельскому учению, в этот день Христу сделали обрезание, поэтому старались ничего не резать.

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